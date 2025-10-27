Educação
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Educação
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu estudantes, professores, gestores e a comunidade escolar em uma celebração da leitura, da escrita e da arte.
Durante as apresentações, o público pôde se encantar com produções inspiradas em diferentes gêneros textuais, entre eles adivinhas, diário, notícia e biografia. Cada turma explorou o gênero escolhido de forma criativa e envolvente, demonstrando o compromisso da escola com o aprendizado significativo e o incentivo à expressão dos alunos.
Um dos momentos de destaque foi a encenação baseada no gênero notícia, em que os estudantes mostraram talento e originalidade ao relatar os acontecimentos mais recentes da própria escola, como projetos, atividades e conquistas.
No gênero biografia, o personagem homenageado foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cuja trajetória de vida e conquistas serviram de inspiração para os alunos, despertando reflexões sobre esforço, superação e compromisso com a comunidade.
A equipe gestora da Escola Bela Flor agradece e reconhece o empenho de todos os profissionais envolvidos, desde professores até colaboradores e alunos, que contribuíram para o sucesso de mais uma edição do Sarau.
Graças à dedicação de todos, o projeto tem gerado um impacto muito positivo na vida acadêmica dos estudantes, especialmente no desenvolvimento da leitura, da escrita e da criatividade pilares fundamentais na formação cidadã e intelectual das crianças e adolescentes.
Educação
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada ao Plano de Ação Prioritário da Alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental. O encontro aconteceu no prédio do Projeto Rondon da Universidade Federal do Acre -Ufac no Campus Floresta, reunindo gestores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais.
A ação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa que une esforços das redes municipal e estadual para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano. O objetivo é fortalecer estratégias pedagógicas, aprimorar o acompanhamento das aprendizagens e preparar as escolas para a próxima etapa da avaliação estadual Avalia Acre.
De acordo com o assessor pedagógico da Secretaria de Educação,Alisson Lima, o trabalho desenvolvido pela Secretaria busca consolidar metas e promover a mobilização de toda a rede. “Nós estamos aqui com os gestores e coordenadores das escolas trabalhando e conversando sobre os indicadores de alfabetização das nossas crianças. A partir deles, estamos traçando um plano de ação prioritária para garantir que todas estejam alfabetizadas até o final do segundo ano. A meta é alcançar, neste ciclo, pelo menos 53% dos alunos alfabetizados”, destacou.
A assessora pedagógica Maria José explicou que a proposta também tem caráter emergencial, voltado à superação de dificuldades específicas identificadas em sala de aula. “Mesmo com o avanço, ainda há crianças que não consolidaram as aprendizagens. Por isso, estamos construindo com as escolas um plano emergencial, que envolve professores, mediadores e pibidianos da UFAC, todos juntos em prol da alfabetização. A ideia é que, até o AvaliaACRE, previsto entre os dias 24 e 28 de novembro, as turmas estejam fortalecidas. O trabalho continuará até dezembro, porque acreditamos que cada criança é capaz de aprender”, afirmou.
A diretora da Escola Arthur Maia, Sara Rosas, destacou o papel das famílias nesse processo. Segundo ela, a aproximação entre escola e comunidade tem feito diferença nos resultados. “Tivemos casos de alunos que estavam com muitas faltas. Depois de conversas e acompanhamento junto às famílias, conseguimos garantir a frequência e o envolvimento dos pais. O resultado foi imediato e as crianças evoluíram e hoje estão alfabetizadas”, relatou.
O coordenador pedagógico da Escola Antônio Ferreira Gomes, Evilasio Souza, ressaltou o esforço coletivo e o investimento da Secretaria na formação das equipes. “Foi feito um trabalho intenso de preparação, com reuniões, acompanhamento técnico e materiais de apoio. Acredito que o resultado positivo virá como fruto desse empenho e dedicação de todos”, avaliou.
Para a secretária de Educação, Rosa Lebre, é dever da gestão garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa e valorizar o trabalho pedagógico das escolas. Destaca que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em fortalecer as políticas públicas de alfabetização e valorizar o trabalho coletivo das escolas, garantindo às crianças um aprendizado significativo e o direito de avançar com autonomia.
“Esse é um ponto central da nossa política educacional. O prefeito Zequinha Lima tem reforçado a importância de investir na base, garantindo que nossas crianças aprendam a ler e escrever com qualidade. Esse plano é resultado de uma gestão comprometida e de profissionais que acreditam no poder transformador da educação”, concluiu.
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
Prefeito César Andrade propõe PL que cria o jovem aprendiz para garantir primeiro emprego a estudantes de Porto Walter
Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre
Transporte-SEMTRANS: Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança segunda edição do Projeto Idoso no Trânsito
Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira
POLÍTICA
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o ciclo de missões...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia
Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria O superintendente do Incra no Acre, Márcio...
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputado Tanízio Sá articula Audiência Pública sobre regularização fundiária da Gleba Itaúba
-
Política6 dias atrás
Cobrança por mala de mão é resultado de veto de Bolsonaro, critica a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Perpétua Almeida
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Tanízio Sá recebe equipe da SEASDH para alinhar logística do programa Juntos pelo Acre em comunidade indígena