RIO BRANCO
Educação

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

27 de outubro de 2025

Educação

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu estudantes, professores, gestores e a comunidade escolar em uma celebração da leitura, da escrita e da arte.

Durante as apresentações, o público pôde se encantar com produções inspiradas em diferentes gêneros textuais, entre eles adivinhas, diário, notícia e biografia. Cada turma explorou o gênero escolhido de forma criativa e envolvente, demonstrando o compromisso da escola com o aprendizado significativo e o incentivo à expressão dos alunos.

Um dos momentos de destaque foi a encenação baseada no gênero notícia, em que os estudantes mostraram talento e originalidade ao relatar os acontecimentos mais recentes da própria escola, como projetos, atividades e conquistas.

No gênero biografia, o personagem homenageado foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cuja trajetória de vida e conquistas serviram de inspiração para os alunos, despertando reflexões sobre esforço, superação e compromisso com a comunidade.

A equipe gestora da Escola Bela Flor agradece e reconhece o empenho de todos os profissionais envolvidos, desde professores até colaboradores e alunos, que contribuíram para o sucesso de mais uma edição do Sarau.
Graças à dedicação de todos, o projeto tem gerado um impacto muito positivo na vida acadêmica dos estudantes, especialmente no desenvolvimento da leitura, da escrita e da criatividade pilares fundamentais na formação cidadã e intelectual das crianças e adolescentes.

Educação

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

23 de outubro de 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada ao Plano de Ação Prioritário da Alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental. O encontro aconteceu no prédio do Projeto Rondon da Universidade Federal do Acre -Ufac no Campus Floresta, reunindo gestores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais.

A ação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa que une esforços das redes municipal e estadual para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano. O objetivo é fortalecer estratégias pedagógicas, aprimorar o acompanhamento das aprendizagens e preparar as escolas para a próxima etapa da avaliação estadual Avalia Acre.

De acordo com o assessor pedagógico da Secretaria de Educação,Alisson Lima, o trabalho desenvolvido pela Secretaria busca consolidar metas e promover a mobilização de toda a rede. “Nós estamos aqui com os gestores e coordenadores das escolas trabalhando e conversando sobre os indicadores de alfabetização das nossas crianças. A partir deles, estamos traçando um plano de ação prioritária para garantir que todas estejam alfabetizadas até o final do segundo ano. A meta é alcançar, neste ciclo, pelo menos 53% dos alunos alfabetizados”, destacou.

A assessora pedagógica Maria José explicou que a proposta também tem caráter emergencial, voltado à superação de dificuldades específicas identificadas em sala de aula. “Mesmo com o avanço, ainda há crianças que não consolidaram as aprendizagens. Por isso, estamos construindo com as escolas um plano emergencial, que envolve professores, mediadores e pibidianos da UFAC, todos juntos em prol da alfabetização. A ideia é que, até o AvaliaACRE, previsto entre os dias 24 e 28 de novembro, as turmas estejam fortalecidas. O trabalho continuará até dezembro, porque acreditamos que cada criança é capaz de aprender”, afirmou.

A diretora da Escola Arthur Maia, Sara Rosas, destacou o papel das famílias nesse processo. Segundo ela, a aproximação entre escola e comunidade tem feito diferença nos resultados. “Tivemos casos de alunos que estavam com muitas faltas. Depois de conversas e acompanhamento junto às famílias, conseguimos garantir a frequência e o envolvimento dos pais. O resultado foi imediato e as crianças evoluíram e hoje estão alfabetizadas”, relatou.

O coordenador pedagógico da Escola Antônio Ferreira Gomes, Evilasio Souza, ressaltou o esforço coletivo e o investimento da Secretaria na formação das equipes. “Foi feito um trabalho intenso de preparação, com reuniões, acompanhamento técnico e materiais de apoio. Acredito que o resultado positivo virá como fruto desse empenho e dedicação de todos”, avaliou.

Para a secretária de Educação, Rosa Lebre, é dever da gestão garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa e valorizar o trabalho pedagógico das escolas. Destaca que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em fortalecer as políticas públicas de alfabetização e valorizar o trabalho coletivo das escolas, garantindo às crianças um aprendizado significativo e o direito de avançar com autonomia.

“Esse é um ponto central da nossa política educacional. O prefeito Zequinha Lima tem reforçado a importância de investir na base, garantindo que nossas crianças aprendam a ler e escrever com qualidade. Esse plano é resultado de uma gestão comprometida e de profissionais que acreditam no poder transformador da educação”, concluiu.

