Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão ao Setembro Amarelo. O evento, que ocorreu na Escola Estadual José Elno Ferreira de Souza, reuniu 320 pessoas, entre estudantes e professores, e foi promovido em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Conselho Tutelar do município e as secretarias municipais de saúde e educação.

De acordo com o professor Gerson Coelho, que coordenou a iniciativa, a ação cumpriu um papel essencial de sensibilização. “O Setembro Amarelo é um momento de reflexão, mas também de ação. Precisamos mostrar aos jovens que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, e que pedir ajuda nunca deve ser visto como sinal de fraqueza, mas sim de coragem”, afirmou.

O evento contou com palestras, dinâmicas e rodas de conversa conduzidas por profissionais da saúde e pela equipe do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento (NED) da Afya Cruzeiro do Sul, que participou ativamente das atividades. “Nosso objetivo foi criar um espaço de diálogo e acolhimento, onde cada estudante pudesse se sentir ouvido e valorizado”, destacou Gerson.

Setembro Amarelo

A campanha “Bora se Cuidar” busca dar visibilidade à importância da saúde mental e ser um porto seguro para médicos e estudantes de Medicina. Com uma abordagem leve e acessível, a iniciativa utiliza influenciadores para amplificar o tema e apoia o público por meio de diferentes formatos e canais: conteúdos em vídeo, podcasts especiais e uma landing page exclusiva que reúne chat de ajuda, cartilha de autocuidado e calendário de eventos, permitindo que cada pessoa escolha o formato que melhor se encaixa em seu momento.

