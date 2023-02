Secretaria de Educação de Porto Walter convoca candidatos do processo seletivo para entrevista

Dando continuidade a 2ª etapa do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, a Prefeitura de Porto Walter por meio da Secretaria de Educação convocou para esta Segunda-feira (13), os candidatos para a entrevista. Essa etapa complementa a análise curricular. As entrevistas se encerrarão na Sexta-feira (17).

No total, 727 candidatos se inscreveram e estão aptos a serem entrevistados pleiteando vagas de cadastro de reserva para os cargos de professor do Ensino Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, professor mediador, assistente educacional, professor tutor intérprete, professor de libras, professor de AEE, professor de EJA e Educação Infantil da pré-escola para atuar nas mais de 35 unidades de ensino da zona rural.

Os candidatos deverão comparecer na SEMEC no horário das 07h00min às 11h00min, e das 13h00min até as 17h00min com os documentos originais de identificação, e com o comprovante de inscrição.

Cada participante tem um tempo de 15 minutos para responder o questionário. O candidato que não comparecer nos dias e horários estabelecidos no edital estará automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado.

A divulgação do resultado final com homologação pelo Prefeito César Andrade está prevista para o dia 08/03/2023, conforme rege os prazos contidos no edital.

