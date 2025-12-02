Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro

Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo

A Prefeitura de Sena Madureira tornou público o Edital nº 01/2025, que autoriza a realização de concurso público para o preenchimento de 61 vagas efetivas destinadas ao cargo de professor de nível superior. A seleção será conduzida pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) e terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. As oportunidades serão distribuídas entre diversas áreas da educação municipal, com lotação na Secretaria de Educação.

O edital prevê que o certame será composto por três fases: prova objetiva, prova discursiva – ambas eliminatórias e classificatórias. e prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório. As provas ocorrerão preferencialmente em Sena Madureira. As 61 vagas disponíveis estão distribuídas da seguinte forma:

Professor de Educação Infantil (20 vagas); Professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (15 vagas); Língua Portuguesa (4); Matemática (4); Ciências (3); História (3); Geografia (3); Inglês (3); Educação Física (3); Artes (3).

O edital também assegura 5% das vagas para pessoas com deficiência, que serão avaliadas por equipe multiprofissional mediante análise biopsicossocial.

Candidatos desempregados e inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção dentro do período estabelecido no cronograma. Para tomar posse, será necessário atender requisitos como idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira, regularidade eleitoral e militar, além de comprovação de formação superior específica para a área escolhida.

Os conteúdos das provas envolverão língua portuguesa, matemática, legislação educacional, conhecimentos pedagógicos e temas específicos de cada disciplina conforme a BNCC. O edital completo, com quadro de vagas detalhado, cronograma, formulários, programas de estudo e anexos obrigatórios, está disponível no portal oficial da Prefeitura de Sena Madureira e no Diário Oficial.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.idib.org.br, entre 1º de dezembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026, mediante pagamento da taxa de R$ 80.