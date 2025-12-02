Concurso
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Concurso
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo
A Prefeitura de Sena Madureira tornou público o Edital nº 01/2025, que autoriza a realização de concurso público para o preenchimento de 61 vagas efetivas destinadas ao cargo de professor de nível superior. A seleção será conduzida pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) e terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. As oportunidades serão distribuídas entre diversas áreas da educação municipal, com lotação na Secretaria de Educação.
O edital prevê que o certame será composto por três fases: prova objetiva, prova discursiva – ambas eliminatórias e classificatórias. e prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório. As provas ocorrerão preferencialmente em Sena Madureira. As 61 vagas disponíveis estão distribuídas da seguinte forma:
Professor de Educação Infantil (20 vagas); Professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (15 vagas); Língua Portuguesa (4); Matemática (4); Ciências (3); História (3); Geografia (3); Inglês (3); Educação Física (3); Artes (3).
O edital também assegura 5% das vagas para pessoas com deficiência, que serão avaliadas por equipe multiprofissional mediante análise biopsicossocial.
Candidatos desempregados e inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção dentro do período estabelecido no cronograma. Para tomar posse, será necessário atender requisitos como idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira, regularidade eleitoral e militar, além de comprovação de formação superior específica para a área escolhida.
Os conteúdos das provas envolverão língua portuguesa, matemática, legislação educacional, conhecimentos pedagógicos e temas específicos de cada disciplina conforme a BNCC. O edital completo, com quadro de vagas detalhado, cronograma, formulários, programas de estudo e anexos obrigatórios, está disponível no portal oficial da Prefeitura de Sena Madureira e no Diário Oficial.
As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.idib.org.br, entre 1º de dezembro de 2025 e 12 de janeiro de 2026, mediante pagamento da taxa de R$ 80.
Concurso
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom
A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia (IEPTEC) e com o gabinete do deputado estadual Tanízio Sá, anunciou a oferta de quatro cursos gratuitos voltados à formação profissional dos moradores do município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar oportunidades e fortalecer a mão de obra local.
Serão disponibilizadas 42 vagas distribuídas entre as áreas de carpintaria, eletricista básica, operador de máquinas pesadas e mecânica de máquinas pesadas. Os cursos contemplam desde habilidades manuais até capacitações mais técnicas, permitindo que jovens e adultos tenham acesso a novos caminhos no mercado de trabalho.
As inscrições seguem abertas de 5 a 7 de novembro e devem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Podem participar moradores maiores de 18 anos que desejam aprimorar seus conhecimentos ou buscar novas oportunidades profissionais.
O chefe de gabinete, Pablo Sá, destacou a relevância da ação. “Essa iniciativa é fundamental para preparar nossos moradores para o mercado de trabalho. Em nome da prefeitura, agradeço ao IEPTEC e ao deputado Tanízio Sá pela parceria que torna esses cursos possíveis”, afirmou.
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá
Prefeito Carlinhos do Pelado destaca importância do VI Encontro das Escolas Multisseriadas em Brasileia
Carlinhos do Pelado reforça ações do “Dezembro Vermelho” e mobiliza Brasiléia na prevenção ao HIV/AIDS
POLÍTICA
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
POLÍCIA
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
Capitão da reserva da PM, José Robério Mesquita, é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá
O capitão da reserva da Polícia Militar do Acre, José Robério Mesquita, de 52 anos, foi encontrado sem vida dentro...
Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima
Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal Uma desavença...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
ESPORTE
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia6 dias atrás
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
-
Esporte5 dias atrás
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
-
Geral6 dias atrás
“Diálogos para o Bem Viver na América Latina” é tema de congresso que reunirá advogados de diversos países
-
Saúde6 dias atrás
Cruzeiro do Sul reduz casos de malária em 30% e reforça estratégias de controle no município