Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2026 da Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os editais completos estão disponíveis no site Sescacre.com
A Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Rio Branco, lançou editais de processo seletivo para o ano letivo de 2025 com vagas para alunos do ensino infantil Pré I (04 anos de idade) – Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato nos turnos matutino e vespertino, e 20 vagas para cadastro de reserva. E Pré II (05 anos de idade) – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
As inscrições acontecem a partir de 10 de novembro e encerram no dia 17 de novembro de 2025 e a seleção será feita pela modalidade sorteio.
Para o Ensino Fundamental as vagas serão disponibilizadas conforme abaixo:
1° ano (06 anos de idade) – Serão sorteadas 18 (dezoito) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
2° ano – Serão sorteadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
3° ano – Serão sorteadas 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva.
4° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
5° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
Inscrição
Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ler o edital e comparecer à escola Sesc, localizada na Rua Lauro Julião, nº 24 – Bairro Jardim Manoel Julião, Rio Branco-Acre, no período das 7h às 11h e 13h às 17h.
Entre as exigências para concorrer às vagas é ter 4 anos completos até 31 de março de 2026 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental, e ser dependente de comerciário e estar com a credencial (carteira) Sesc atualizada.
O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 21 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 28 conforme os editais.
Confira os editais completos no site Sescacre.com
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12 de setembro
O Senac Acre anunciou a abertura de seis processos seletivos destinados ao preenchimento imediato de vagas em diferentes áreas profissionais para as unidades em Rio Branco. As oportunidades contemplam funções de nível médio e superior, em setores como saúde, segurança do trabalho, beleza e educação. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, dos dias 10 a 12 de setembro de 2025, pelo portal Ac.senac.br.
Os processos incluem uma vaga para Analista Técnico II, que exige ensino superior completo em Pedagogia; seis vagas para Orientadores Educacionais de Enfermagem e duas para Radiologia, ambas requerendo diploma de ensino superior nas respectivas áreas; uma vaga para Segurança do Trabalho, que aceita graduação em Segurança do Trabalho, Engenharia Civil ou especialização na área; e quatro vagas para a área de Beleza, sendo três para Cabeleireiro e uma para Manicure, que exigem apenas ensino médio completo.
A vaga de Analista Técnico II – Pedagogia e oferece o salário base de R$ 5.075,71 para uma jornada de 40 horas semanais. A remuneração inicial para os orientadores educacionais é composta por uma parte fixa e outra variável, calculada por hora/aula ministrada. O valor fixo para as vagas de nível superior (Enfermagem, Radiologia e Segurança do Trabalho) é de R$ 230,19, mais R$ 38,36 por hora/aula. Para as vagas de nível médio (Beleza), o valor fixo é de R$ 197,31, mais R$ 32,88 por hora/aula. Todos os cargos incluem benefícios como auxílio-alimentação, plano de saúde e reembolso de babá ou creche, conforme previsto em Acordo Coletivo de Trabalho.
A seleção seguirá um cronograma com as etapas de Análise Curricular, Avaliação Comportamental e Prova Prática, todas eliminatórias e classificatórias para as funções. A prova prática para os candidatos a Orientador Educacional consistirá em uma aula expositiva de 20 a 30 minutos sobre um tema predefinido. Para a vaga de Analista Técnico, a prova prática será a apresentação de um slide sobre tema específico para uma banca examinadora.
Os processos seletivos terão validade de um ano a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogados por igual período. Os candidatos aprovados e classificados poderão ser chamados para assinar contrato de trabalho regido pela CLT durante esse prazo, de acordo com a ordem de classificação e as necessidades da instituição.
Os comunicados completos, com todos os requisitos, critérios de avaliação e datas específicas de cada etapa, estão disponíveis no site do Senac Acre. No Comunicado de Processo Seletivo 013/2025, estão as vagas de Orientador Educacional em Enfermagem; no 014/2025, Orientador Educacional em Radiologia; no 015/2025, Orientador Educacional em Segurança do Trabalho; no 016/2025, Orientador Educacional em Beleza (Cabeleireiro); no 017/2025, Orientador Educacional em Beleza (Manicure); e no 018/2025, Analista Técnico II em Pedagogia
