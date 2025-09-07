Concurso
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional da banda Som & Louvor
Concurso
O município de Assis Brasil vivenciou um momento especial de fé e comunhão com a abertura oficial da Semana Evangélica. O evento foi marcado por louvores, ministrações da Palavra de Deus e grande participação popular.
A realização é fruto da parceria entre a Associação de Pastores e a Prefeitura de Assis Brasil, que uniram esforços para proporcionar dias de celebração, reflexão e fortalecimento espiritual à comunidade.
Neste domingo (07), será realizada a 4ª edição da Marcha para Jesus, um dos momentos mais aguardados do calendário evangélico local, reunindo fiéis em um grande ato público de fé e adoração.
Encerrando a noite, Assis Brasil receberá o show nacional da banda Som & Louvor, que promete emocionar o público com música e adoração em um espetáculo imperdível.
O prefeito Jerry Correia destacou a relevância do evento para o município:
“A Semana Evangélica é um tempo de renovação espiritual e de união entre as famílias. É muito gratificante ver nossa cidade reunida em torno da fé e da esperança, celebrando aquilo que nos fortalece como comunidade.”
Concurso
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025.
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão 2025. A iniciativa integra a programação oficial do Festival de Praia 2025, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto, na Praia do Izidorio.
O concurso tem como objetivo valorizar a beleza, a diversidade e o potencial turístico da região, fortalecendo ainda mais a identidade cultural de Brasiléia. Além disso, a proposta busca tornar o evento inclusivo e representativo, abrindo espaço para que jovens possam mostrar seu talento, carisma e autenticidade.
Podem participar do concurso jovens de todos os bairros e comunidades do município. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas presencialmente no Centro Cultural de Brasiléia, em horário comercial.
O Garota & Garoto Verão já é um dos momentos mais esperados do Festival de Praia, atraindo grande público e incentivando a participação da juventude local. A escolha dos vencedores será feita durante o evento, em meio a uma programação recheada de atividades culturais, esportivas e musicais, que prometem movimentar a cidade e atrair turistas de toda a região.
A Prefeitura reforça o convite para que os jovens interessados se inscrevam e participem deste momento especial, que celebra não apenas a beleza, mas também o espírito alegre e acolhedor de Brasiléia.
Prefeitura de Porto Walter encerra Agosto Dourado com serviços gratuitos na Comunidade Vitória
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, anuncia entrega de títulos definitivos a 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade
Maria Antônia leva esperança e dignidade com mutirões oftalmológicos em Rodrigues Alves e Mâncio Lima
Senador Alan Rick anuncia quase R$ 4 milhões para mecanização agrícola na região da Baixa Verde
POLÍTICA
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, anuncia entrega de títulos definitivos a 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade
Cerimônia acontece no dia 10 de setembro, na Escola Nazira Anute de Lima, com presença do Incra e parceiros
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância...
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
Enquanto um motociclista agonizava no chão sem socorro por falta de ambulância, o governador apareceu de bermuda e chinelo para...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
CONCURSO
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
ESPORTE
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
-
Política6 dias atrás
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
-
Política6 dias atrás
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
-
Famosos6 dias atrás
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock