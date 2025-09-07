Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Concurso

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional da banda Som & Louvor

Publicados

7 de setembro de 2025

Concurso

O município de Assis Brasil vivenciou um momento especial de fé e comunhão com a abertura oficial da Semana Evangélica. O evento foi marcado por louvores, ministrações da Palavra de Deus e grande participação popular.

A realização é fruto da parceria entre a Associação de Pastores e a Prefeitura de Assis Brasil, que uniram esforços para proporcionar dias de celebração, reflexão e fortalecimento espiritual à comunidade.

Neste domingo (07), será realizada a 4ª edição da Marcha para Jesus, um dos momentos mais aguardados do calendário evangélico local, reunindo fiéis em um grande ato público de fé e adoração.

Encerrando a noite, Assis Brasil receberá o show nacional da banda Som & Louvor, que promete emocionar o público com música e adoração em um espetáculo imperdível.

O prefeito Jerry Correia destacou a relevância do evento para o município:

“A Semana Evangélica é um tempo de renovação espiritual e de união entre as famílias. É muito gratificante ver nossa cidade reunida em torno da fé e da esperança, celebrando aquilo que nos fortalece como comunidade.”

