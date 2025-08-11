Amazônia
Governo abre consulta pública sobre sustentabilidade do jornalismo ambiental e na Amazônia
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), por meio da Secretaria de Políticas Digitais, lançou a Consulta Pública de Tomada de Subsídios sobre Sustentabilidade do Jornalismo Ambiental e na Amazônia. O objetivo é receber contribuições para fortalecer a cobertura socioambiental, especialmente em um cenário de ameaças à liberdade de imprensa e à segurança de comunicadores.
A consulta, disponível até 7 de setembro de 2025 na plataforma Participa + Brasil, é voltada a jornalistas, veículos de mídia, especialistas, representantes do poder público e da sociedade civil. O questionário aborda quatro eixos:
- Violências contra comunicadores ambientais;
- Proteção e segurança no exercício do jornalismo;
- Acesso à informação sobre meio ambiente e Amazônia;
- Desafios específicos da cobertura na região.
A iniciativa foi elaborada pela Mesa de Trabalho Conjunta que acompanha medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) relacionadas aos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, e visa reforçar a proteção de comunicadores, defensores ambientais e lideranças indígenas.
Além da consulta, a Secom/PR participou de missão ao Vale do Javari (AM) com escutas públicas e reuniões para identificar demandas locais e articular medidas de proteção coletiva.
Segundo a SPDIGI, sustentabilidade do jornalismo significa garantir não apenas viabilidade econômica, mas também um ambiente livre, seguro, diverso e acessível, com condições dignas de trabalho, liberdade de imprensa e proteção à integridade física e mental de comunicadores.
Para participar, acesse a plataforma Participa + Brasil ou envie materiais para [email protected] (assunto: Tomada de Subsídios – Jornalismo Ambiental). As contribuições integrarão relatório público que servirá de base para ações e políticas da Secom/PR.
Poluição Plástica Global: Semana de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul será aberta com trilha ecológica
Semana de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul será aberta com trilha ecológica
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza de 1 a 5 de junho a Semana do Meio Ambiente 2025, que tem como tema O Fim da Poluição Plástica Global. A programação será aberta domingo a corrida em trilha ecológica “Trail Run- Pela Vida e Clima”, que será realizada no Instituto Federal do Acre -Ifac.
O evento de domingo começa às 6h30min, com uma cerimônia que terá a presença de autoridades e em seguida, as 7h30, será dada largada a trilha , que terá um percurso de 3,5km.
As inscrições da trilha foram realizadas nesta segunda-feira,26 de maio, tendo as 150 vagas disponíveis preenchidas nos primeiros 30 segundos de abertura do link. Os kits para os corredores, contendo uma blusa, o número de peito e um carbogel e serão entregues pela organização da corrida no dia 31 das 7h30min às 11h00, na Praça Orleir Cameli, quando os participantes deverão levar 1 quilo de ração para cachorro, para efetivar a inscrição. A ração será doada para o Grupo Patinhas Felizes.
Os cinco primeiros colocados na trilha nas categorias feminina e masculina, receberão troféus. Os demais ficarão com medalhas.
A secretária municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, destacou a importância da ação: “O evento une esporte, saúde e conscientização ambiental. Queremos que a população se engaje e perceba que pequenas atitudes, como evitar o uso de descartáveis ou ajudar um animal, fazem uma grande diferença para o meio ambiente”, destacou .
Programação da semana do Meio Ambiente
Nos dias 2, 3 e 4 de junho, no Rio Crôa, serão realizadas oficinas de reciclagem de pneus para a produção de poltronas sustentáveis, organizadas pelo Departamento de Projetos e Educação Ambiental. Haverá também a instalação e manutenção do sistema de água SALTA-Z, com orientações sobre a conservação dos recursos hídricos, promovidas pelo Departamento de Gestão dos Recursos Hídricos e Energia Renováveis. Complementando as ações, o Departamento de Arborização e Paisagismo realizará o paisagismo na área do estacionamento do Rio Crôa.
O encerramento da semana será no dia 5 de junho, com uma grande ação de remoção de resíduos no Rio Juruá, no bairro Várzea, paralelamente, será promovida uma atividade de educação ambiental, conscientizando sobre o descarte correto de resíduos e alertando sobre os danos causados pela poluição, além de buscar a redução do volume de lixo produzido.
O tema “O Fim da Poluição Plástica Global”, uma reflexão sobre um dos maiores desafios ambientais da atualidade: o combate à crise do plástico, que afeta ecossistemas, a saúde humana e a economia mundial.
O evento conta com o apoio de diversas instituições e parceiros: Secretaria Municipal da Casa Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, IFAC, Cronorace, Seringueiro, Páprika Cozinha Gourmet, Areal Asa Branca, Myn Náutica, Grupo Yamaha, Dra. Renata Rodrigues, Contém Vida e o vereador Tiago Araújo (Tiago da Milênio).
