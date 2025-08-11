Governo abre consulta pública sobre sustentabilidade do jornalismo ambiental e na Amazônia

Semana de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul será aberta com trilha ecológica

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza de 1 a 5 de junho a Semana do Meio Ambiente 2025, que tem como tema O Fim da Poluição Plástica Global. A programação será aberta domingo a corrida em trilha ecológica “Trail Run- Pela Vida e Clima”, que será realizada no Instituto Federal do Acre -Ifac.

O evento de domingo começa às 6h30min, com uma cerimônia que terá a presença de autoridades e em seguida, as 7h30, será dada largada a trilha , que terá um percurso de 3,5km.

As inscrições da trilha foram realizadas nesta segunda-feira,26 de maio, tendo as 150 vagas disponíveis preenchidas nos primeiros 30 segundos de abertura do link. Os kits para os corredores, contendo uma blusa, o número de peito e um carbogel e serão entregues pela organização da corrida no dia 31 das 7h30min às 11h00, na Praça Orleir Cameli, quando os participantes deverão levar 1 quilo de ração para cachorro, para efetivar a inscrição. A ração será doada para o Grupo Patinhas Felizes.

Os cinco primeiros colocados na trilha nas categorias feminina e masculina, receberão troféus. Os demais ficarão com medalhas.

A secretária municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, destacou a importância da ação: “O evento une esporte, saúde e conscientização ambiental. Queremos que a população se engaje e perceba que pequenas atitudes, como evitar o uso de descartáveis ou ajudar um animal, fazem uma grande diferença para o meio ambiente”, destacou .

Programação da semana do Meio Ambiente

Nos dias 2, 3 e 4 de junho, no Rio Crôa, serão realizadas oficinas de reciclagem de pneus para a produção de poltronas sustentáveis, organizadas pelo Departamento de Projetos e Educação Ambiental. Haverá também a instalação e manutenção do sistema de água SALTA-Z, com orientações sobre a conservação dos recursos hídricos, promovidas pelo Departamento de Gestão dos Recursos Hídricos e Energia Renováveis. Complementando as ações, o Departamento de Arborização e Paisagismo realizará o paisagismo na área do estacionamento do Rio Crôa.

O encerramento da semana será no dia 5 de junho, com uma grande ação de remoção de resíduos no Rio Juruá, no bairro Várzea, paralelamente, será promovida uma atividade de educação ambiental, conscientizando sobre o descarte correto de resíduos e alertando sobre os danos causados pela poluição, além de buscar a redução do volume de lixo produzido.

O tema “O Fim da Poluição Plástica Global”, uma reflexão sobre um dos maiores desafios ambientais da atualidade: o combate à crise do plástico, que afeta ecossistemas, a saúde humana e a economia mundial.

O evento conta com o apoio de diversas instituições e parceiros: Secretaria Municipal da Casa Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, IFAC, Cronorace, Seringueiro, Páprika Cozinha Gourmet, Areal Asa Branca, Myn Náutica, Grupo Yamaha, Dra. Renata Rodrigues, Contém Vida e o vereador Tiago Araújo (Tiago da Milênio).