DJ Ivis chega à delegacia após prisão decretada por agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda. — Foto: Reprodução

Metrópoles – Após exposição de vídeos de agressão, prisão preventiva de DJ Ivis, solicitada pela Polícia Civil, foi decretada pela Justiça nesta quarta-feira (14/7). O governador do Ceará, Camilo Santana, informou a detenção do músico por meio do Twitter. “Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, disse.

O cantor foi levado para delagacia de Eusébio, a mesma que compareceu na sexta-feira (9/7), e aguarda transferência. O delegado que investiga o caso, Tarso Facó, informou que Pamella fará um novo exame em 30 dias. Além disso, mais uma vítima de DJ Ivis foi ouvida nesta quarta-feira (14/7).

Entenda

A coluna Leo Dias acompanha de perto o caso de agressão cometido por DJ Ivis contra a mulher Pamella Holanda, de 27 anos, e mãe de Mel, de apenas 9 meses, fruto do relacionamento do casal. Em um áudio, Pamella relata as vezes que foi agredida.

“A primeira vez que ele me bateu foi quando eu estava grávida. Ele é extremamente explosivo e agressivo. É um cara que não tem paciência com nada e explode com tudo. Ele não é nada do mostra e aparenta nos stories dele todo alegre. Ele é assim com todo mundo, e todos sabem”, começa ela.

“Me batia dentro de casa, me deixava sem dinheiro, cartão e comida. Barrava até a farmácia na portaria,” disse ela.

Pamella relata sobre a relação e como começou a confusão após a chegada de Ivis de uma viagem: “Eu sempre pegava ele em conversa com outras mulheres, até dentro do banheiro em chamada de vídeo. Um dia deitei com ele na cama e resolvi mostrar o print da traição que rolava em grupos do WhatsApp. Foi na hora que ele quebrou meu telefone, jogou na porta e veio pra cima de mim”.

Segredo de Justiça

Após as publicações desta coluna, que denunciavam DJ Ivis por agressão a sua esposa Pamella Holanda e ampla repercussão do caso nos veículos de comunicação e nas redes sociais, o juiz determinou segredo de Justiça.

Os processos que corriam contra o compositor estavam públicos até domingo (11/7) já na tarde desta segunda (12/7) não era mais possível o acesso à eles. Como agora tudo corre em segredo de Justiça, somente os advogados das partes, o Ministério Público e o juiz podem acessar.

