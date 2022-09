“Acre ficou no atraso, precisamos mudar, ainda a esperança”, diz Mara em lançamento de candidatura de Luziel

A candidata ao governo do Acre pelo MDB, deputada federal Mara Rocha participou na noite dessa terça-feira, 6, no buffer Espaço Gold do lançamento da candidatura de Luziel Carvalho para uma vaga na Assembleia Legislativa, pelo PL. Mara destacou que Luziel merece uma vaga na Assembleia pelo profissional que é, e pelo trabalho que fez a frente da direção do Ministério da Agricultura no Acre (Mapa).

Para Mara Rocha os candidatos de sua coligação que formada por PSC, PRTB, PL, Republicano e MDB têm demonstrado união em torno de sua candidatura em busca de ver um Acre melhor e com oportunidade de desenvolvimento.

“Fico feliz em ter a Mara aqui no lançamento da minha candidatura e tenho certeza que vamos ganhar essa eleição e vou trabalhar ao lado dela na Assembleia Legislativa para garanto que tenhamos a condições necessárias para mudar a vida dos acreanos para melhor”, disse Luziel.

Mara agradeceu o convite e disse que o Acre precisa de deputados como o Luziel que entram na política para ajudar a população. “Nossa Acre nas décadas de 70 e 80 gerava entrego, dava oportunidade as pessoas daqui e atraia pessoas de fora do Estado a investir e gerar emprego aqui. Hoje nos governos da da florestania e nesses 4 anos do atual governo nosso povo continua morrendo nos hospitais, continua abandonado na zona rural e está sendo uma dos piores do país em termos de desemprego, de desnutrição que é fome. Não podemos continuar assim, precisamos mudar e para mudar preciso do voto da população que ainda tem esperança em uma política séria, de compromisso com o povo do Acre”, disse Mara.

Nesta quarta-feira, 7, feriado da independência, Mara participa ao lado de Márcia Bittar a partir das 14h da carreata a favor da liberdade garantidas e previstas na Constituição Brasileira.