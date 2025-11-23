Saúde na Comunidade chega à 130ª edição com ações integradas no Seringal Porongaba, em Epitaciolândia

Com serviços ampliados, Saúde na Comunidade beneficia moradores do Seringal Porongaba.

A 130ª edição do programa Saúde na Comunidade foi realizada levando atendimento próximo, humanizado e acessível às famílias do Seringal Porongaba (Sede). A ação ofereceu consultas médicas, atendimento odontológico, orientações de saúde, distribuição de medicamentos e suporte social, garantindo cuidado integral aos moradores da região.

Participaram do evento o prefeito Sérgio Lopes; o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita; a secretária de Planejamento, Marinete Mesquita; a secretária de Administração, Regiane Moreira; a secretária de Cidadania e Assistência Social, Lindaci Franco; e a secretária da Mulher, Jamiele Albuquerque. A presença das autoridades reforçou o compromisso da gestão municipal em acompanhar de perto as comunidades e ampliar o acesso aos serviços essenciais.

O programa segue fortalecendo vínculos, aproximando a gestão das famílias e ampliando um modelo de atendimento cada vez mais humano e eficiente. O trabalho conjunto das equipes demonstra o empenho em ouvir, acolher e atender cada pessoa com respeito, dedicação e responsabilidade, consolidando o Saúde na Comunidade como uma das principais políticas de cuidado no município.