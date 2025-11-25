Saúde
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF
Saúde
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira(24) um momento especial com o grupo de usuários atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
O encontro foi marcado por uma roda de conversa cheia de afeto e reflexão. Cada participante teve a oportunidade de compartilhar o que o PAIF representa em sua vida e como o acompanhamento oferecido pela Assistência Social tem contribuído positivamente para o seu dia a dia. Os depoimentos reforçaram a importância do serviço na construção de autonomia, fortalecimento familiar e melhoria da qualidade de vida.
A programação também contou com sorteios, brincadeiras e muita alegria, garantindo um ambiente descontraído e acolhedor. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente, contribuindo para que o encontro se tornasse ainda mais especial.
Foi um dia de troca, união e fortalecimento de vínculos, valores que refletem o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a promoção do bem-estar das famílias assis-brasilenses.
Saúde
Saúde na Comunidade chega à 130ª edição com ações integradas no Seringal Porongaba, em Epitaciolândia
Com serviços ampliados, Saúde na Comunidade beneficia moradores do Seringal Porongaba.
A 130ª edição do programa Saúde na Comunidade foi realizada levando atendimento próximo, humanizado e acessível às famílias do Seringal Porongaba (Sede). A ação ofereceu consultas médicas, atendimento odontológico, orientações de saúde, distribuição de medicamentos e suporte social, garantindo cuidado integral aos moradores da região.
Participaram do evento o prefeito Sérgio Lopes; o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita; a secretária de Planejamento, Marinete Mesquita; a secretária de Administração, Regiane Moreira; a secretária de Cidadania e Assistência Social, Lindaci Franco; e a secretária da Mulher, Jamiele Albuquerque. A presença das autoridades reforçou o compromisso da gestão municipal em acompanhar de perto as comunidades e ampliar o acesso aos serviços essenciais.
O programa segue fortalecendo vínculos, aproximando a gestão das famílias e ampliando um modelo de atendimento cada vez mais humano e eficiente. O trabalho conjunto das equipes demonstra o empenho em ouvir, acolher e atender cada pessoa com respeito, dedicação e responsabilidade, consolidando o Saúde na Comunidade como uma das principais políticas de cuidado no município.
Assis Brasil vive dia histórico com a liberação do primeiro crédito rural indígena do Acre
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF
Em breve, 3 de Julho Notícias volta com plantões dinâmicos e atualizações em todas as plataformas
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
POLÍTICA
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),...
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução O...
“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT
“Sem política pública, não há exportação forte”, alerta Jorge Viana – Foto: Assessoria Na inauguração do novo escritório da ApexBrasil...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia6 dias atrás
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
-
Política7 dias atrás
Projeto relatado por Socorro Neri, que garante merenda a professores e servidores, é aprovado por comissão
-
Política7 dias atrás
“Chamado do povo”: Em gesto político, senador Alan Rick homenageia MDB e sinaliza composição para 2026
-
Saúde6 dias atrás
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica ações do Novembro Azul com panfletagem nos comércios locais