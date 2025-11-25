Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira(24) um momento especial com o grupo de usuários atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

O encontro foi marcado por uma roda de conversa cheia de afeto e reflexão. Cada participante teve a oportunidade de compartilhar o que o PAIF representa em sua vida e como o acompanhamento oferecido pela Assistência Social tem contribuído positivamente para o seu dia a dia. Os depoimentos reforçaram a importância do serviço na construção de autonomia, fortalecimento familiar e melhoria da qualidade de vida.

A programação também contou com sorteios, brincadeiras e muita alegria, garantindo um ambiente descontraído e acolhedor. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente, contribuindo para que o encontro se tornasse ainda mais especial.

Foi um dia de troca, união e fortalecimento de vínculos, valores que refletem o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a promoção do bem-estar das famílias assis-brasilenses.