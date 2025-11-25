Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Saúde

Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF

Publicados

25 de novembro de 2025

Saúde

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira(24) um momento especial com o grupo de usuários atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

O encontro foi marcado por uma roda de conversa cheia de afeto e reflexão. Cada participante teve a oportunidade de compartilhar o que o PAIF representa em sua vida e como o acompanhamento oferecido pela Assistência Social tem contribuído positivamente para o seu dia a dia. Os depoimentos reforçaram a importância do serviço na construção de autonomia, fortalecimento familiar e melhoria da qualidade de vida.

A programação também contou com sorteios, brincadeiras e muita alegria, garantindo um ambiente descontraído e acolhedor. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente, contribuindo para que o encontro se tornasse ainda mais especial.

Foi um dia de troca, união e fortalecimento de vínculos, valores que refletem o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a promoção do bem-estar das famílias assis-brasilenses.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica ações do Novembro Azul com panfletagem nos comércios locais
Notícias relacionadas:
Propaganda

Saúde

Saúde na Comunidade chega à 130ª edição com ações integradas no Seringal Porongaba, em Epitaciolândia

Publicados

3 dias atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Com serviços ampliados, Saúde na Comunidade beneficia moradores do Seringal Porongaba.

A 130ª edição do programa Saúde na Comunidade foi realizada levando atendimento próximo, humanizado e acessível às famílias do Seringal Porongaba (Sede). A ação ofereceu consultas médicas, atendimento odontológico, orientações de saúde, distribuição de medicamentos e suporte social, garantindo cuidado integral aos moradores da região.

Participaram do evento o prefeito Sérgio Lopes; o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita; a secretária de Planejamento, Marinete Mesquita; a secretária de Administração, Regiane Moreira; a secretária de Cidadania e Assistência Social, Lindaci Franco; e a secretária da Mulher, Jamiele Albuquerque. A presença das autoridades reforçou o compromisso da gestão municipal em acompanhar de perto as comunidades e ampliar o acesso aos serviços essenciais.

O programa segue fortalecendo vínculos, aproximando a gestão das famílias e ampliando um modelo de atendimento cada vez mais humano e eficiente. O trabalho conjunto das equipes demonstra o empenho em ouvir, acolher e atender cada pessoa com respeito, dedicação e responsabilidade, consolidando o Saúde na Comunidade como uma das principais políticas de cuidado no município.

Leia Também:  Saúde na Comunidade chega à 130ª edição com ações integradas no Seringal Porongaba, em Epitaciolândia
COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política4 horas atrás

Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades

Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),...
Política18 horas atrás

Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo

Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução O...
Política23 horas atrás

“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT

“Sem política pública, não há exportação forte”, alerta Jorge Viana – Foto: Assessoria Na inauguração do novo escritório da ApexBrasil...

POLÍCIA

Polícia6 dias atrás

Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia

Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Polícia2 semanas atrás

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Polícia2 semanas atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Educação1 dia atrás

Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Educação1 dia atrás

Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Esporte6 dias atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS