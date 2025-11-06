Saúde
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde com foco em dignidade, trabalho e constância
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 6, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Saúde se faz com trabalho, dignidade e constância”. O evento reuniu profissionais da área, representantes de conselhos, lideranças e autoridades locais para discutir políticas públicas e traçar novas estratégias para o fortalecimento da saúde no município.
A mesa de honra foi composta pelo prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, a coordenadora da Atenção Primária, Jéssica Moraes, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Canindé, o representante do COSEMS, Andrade, a diretora regional de Saúde do Alto Acre, Daniele Oliveira, e a representante da Promotoria, Lucélia Alves Marques.
O momento também contou com palestra ministrada pelo especialista Dr. Denner, que abordou a importância da gestão participativa e da atenção básica para o fortalecimento do SUS no âmbito municipal.
Durante sua fala, o prefeito Sérgio Lopes destacou o avanço da saúde pública em Epitaciolândia, reconhecida como uma das melhores do estado.
“A saúde pública do nosso município é hoje referência no Acre. Isso é resultado do comprometimento de cada servidor e da gestão que busca constantemente o atendimento humanizado e de qualidade. Nosso lema é cuidar de gente, tratar cada cidadão com dignidade e respeito”, afirmou o prefeito.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância do Conselho Municipal de Saúde e da participação popular nas decisões que impactam o setor.
“O conselho tem papel fundamental, pois é quem orienta, fiscaliza e contribui para a construção das melhores ações voltadas à saúde municipal. Desde que assumi a secretaria, busco trabalhar com respeito, transparência e escuta ativa, porque a saúde se faz com diálogo e compromisso com as pessoas”, enfatizou.
O evento foi marcado por momentos de reflexão, compartilhamento de experiências e construção coletiva de propostas para aprimorar ainda mais o atendimento à população. Ao longo da conferência, foram discutidos temas relacionados à gestão de recursos, fortalecimento da atenção básica, humanização dos serviços e integração entre os setores da rede municipal.
Encerrando o encontro, os participantes reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando para que Epitaciolândia siga sendo referência em saúde pública no Acre, com foco no cuidado, na dignidade e na constância dos serviços oferecidos à comunidade.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar mais uma etapa do Programa Olhar de Carinho com cirurgias oftalmológicas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Deputado Federal Eduardo Veloso, vai realizar entre os dias 14 à 18 de novembro mais uma etapa do Programa Olhar de Carinho, com cirurgias oftalmológicas. Os atendimentos acontecerão na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, no Bairro do Alumínio.
“Entre os dias 14 e 18 do més de novembro, nós teremos mais uma etapa do Programa Olhar de Carinho, lembrando que esse programa é feito em rotatividade porque cada vinda da equipe contempla um tipo de especialidade ocular por causa dos equipamentos e das condições de trabalho que são necessárias para que a gente tenha cirurgias de alto padrão, com qualidade e segurança necessária ao paciente, por se tratar de um tema tão delicado como é a questão da oftalmologia. Nesse mesmo período também continuam acontecendo as consultas oftalmológicas para a triagem desses pacientes, como também apresentar os laudos de necessidades de correção visual e de uso de óculos”, pontuou o secretário municipal de Saúde Marcelo Siqueira.
Na etapa do mês de outubro, que ocorreu entre os dias 25 à 28, foram realizadas 118 cirurgias de Catarata, 2 Vitrectomia Posterior e 49 cirurgias de Pterígio. Desde o lançamento do programa mais de 300 cirurgias e aproximadamente 1.500 procedimentos foram realizados.
