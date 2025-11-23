Saúde
Prefeitura de Epitaciolândia promove Ação Novembro Azul com ampla oferta de serviços de saúde
Saúde
Prefeitura realiza Ação Novembro Azul com oferta de diversos serviços de saúde
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na noite desta sexta-feira (21) uma ampla Ação Novembro Azul voltada exclusivamente para a saúde do homem. A iniciativa teve como objetivo reforçar a importância da prevenção, do autocuidado e do diagnóstico precoce, especialmente em relação ao câncer de próstata e outras doenças que afetam a população masculina.
Durante a ação, os moradores tiveram acesso a uma série de atendimentos essenciais, como consultas médicas, atendimento de enfermagem, vacinação, ultrassonografia, eletrocardiograma, testes rápidos e avaliação odontológica. A proposta foi facilitar o acesso aos serviços de saúde e incentivar que os homens busquem cuidados de forma regular.
As atividades aconteceram na Unidade Básica de Saúde José Cândido de Mesquita, que recebeu a comunidade com uma equipe preparada para orientar e esclarecer dúvidas. Profissionais de diversas áreas estiveram mobilizados para garantir um atendimento humanizado e eficiente a todos os participantes.
A Ação Novembro Azul reafirma o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e com políticas públicas que valorizam a prevenção. Ao oferecer serviços de qualidade e aproximar a população da rede de atenção básica, a Prefeitura fortalece o cuidado integral com a saúde masculina e estimula a busca contínua por hábitos mais saudáveis.
Saúde
Saúde na Comunidade chega à 130ª edição com ações integradas no Seringal Porongaba, em Epitaciolândia
Com serviços ampliados, Saúde na Comunidade beneficia moradores do Seringal Porongaba.
A 130ª edição do programa Saúde na Comunidade foi realizada levando atendimento próximo, humanizado e acessível às famílias do Seringal Porongaba (Sede). A ação ofereceu consultas médicas, atendimento odontológico, orientações de saúde, distribuição de medicamentos e suporte social, garantindo cuidado integral aos moradores da região.
Participaram do evento o prefeito Sérgio Lopes; o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita; a secretária de Planejamento, Marinete Mesquita; a secretária de Administração, Regiane Moreira; a secretária de Cidadania e Assistência Social, Lindaci Franco; e a secretária da Mulher, Jamiele Albuquerque. A presença das autoridades reforçou o compromisso da gestão municipal em acompanhar de perto as comunidades e ampliar o acesso aos serviços essenciais.
O programa segue fortalecendo vínculos, aproximando a gestão das famílias e ampliando um modelo de atendimento cada vez mais humano e eficiente. O trabalho conjunto das equipes demonstra o empenho em ouvir, acolher e atender cada pessoa com respeito, dedicação e responsabilidade, consolidando o Saúde na Comunidade como uma das principais políticas de cuidado no município.
Saúde na Comunidade chega à 130ª edição com ações integradas no Seringal Porongaba, em Epitaciolândia
Prefeitura de Epitaciolândia promove Ação Novembro Azul com ampla oferta de serviços de saúde
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso visitam aldeia Kuntanawa e reforçam apoio a projeto Copa das Árvores
Após prisão de Bolsonaro, Roberto Duarte manifesta solidariedade ao ex-presidente e critica atuação da Justiça
Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
POLÍTICA
Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA A retirada da tarifa de...
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco. O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC. A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia3 dias atrás
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli trai a saúde: governador abandona justamente a categoria que o reelegeu e agora tenta calar servidores na Justiça
-
Política6 dias atrás
Justiça manda executar dívida de R$ 96 mil contra ex-prefeito Mazinho Serafim por irregularidades em Sena Madureira
-
Política6 dias atrás
Histórico: Márcio Alecio impulsiona Reforma Agrária com novos créditos e regularizações no PDS São Salvador