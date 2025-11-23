Prefeitura de Epitaciolândia promove Ação Novembro Azul com ampla oferta de serviços de saúde

Prefeitura realiza Ação Novembro Azul com oferta de diversos serviços de saúde

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na noite desta sexta-feira (21) uma ampla Ação Novembro Azul voltada exclusivamente para a saúde do homem. A iniciativa teve como objetivo reforçar a importância da prevenção, do autocuidado e do diagnóstico precoce, especialmente em relação ao câncer de próstata e outras doenças que afetam a população masculina.

Durante a ação, os moradores tiveram acesso a uma série de atendimentos essenciais, como consultas médicas, atendimento de enfermagem, vacinação, ultrassonografia, eletrocardiograma, testes rápidos e avaliação odontológica. A proposta foi facilitar o acesso aos serviços de saúde e incentivar que os homens busquem cuidados de forma regular.

As atividades aconteceram na Unidade Básica de Saúde José Cândido de Mesquita, que recebeu a comunidade com uma equipe preparada para orientar e esclarecer dúvidas. Profissionais de diversas áreas estiveram mobilizados para garantir um atendimento humanizado e eficiente a todos os participantes.

A Ação Novembro Azul reafirma o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e com políticas públicas que valorizam a prevenção. Ao oferecer serviços de qualidade e aproximar a população da rede de atenção básica, a Prefeitura fortalece o cuidado integral com a saúde masculina e estimula a busca contínua por hábitos mais saudáveis.