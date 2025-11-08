Saúde
Prefeitura de Brasiléia dá início ao Novembro Azul com grande ação de saúde voltada aos servidores municipais
Brasiléia inicia ações do Novembro Azul com atendimento a servidores.
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início às atividades do Novembro Azul, campanha voltada à prevenção e aos cuidados com a saúde do homem. A abertura oficial ocorreu na Secretaria de Obras, reunindo servidores para uma manhã dedicada à conscientização e promoção da saúde.
Durante o encontro, os trabalhadores tiveram acesso a atendimento médico, vacinação, testes rápidos e palestra educativa sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças que mais afetam o público masculino. A programação também contou com a entrega de kits de cuidados e um café da manhã especial preparado para os participantes.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em incentivar práticas de prevenção, estimular o autocuidado e aproximar os serviços de saúde do dia a dia dos servidores. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha seguirá com outras ações ao longo do mês em diferentes setores do município.
A prefeitura destaca que cuidar da saúde também é um ato de coragem, e convida todos os homens a participarem das atividades do Novembro Azul e manterem seus exames e acompanhamento médico em dia.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde com foco em dignidade, trabalho e constância
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 6, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Saúde se faz com trabalho, dignidade e constância”. O evento reuniu profissionais da área, representantes de conselhos, lideranças e autoridades locais para discutir políticas públicas e traçar novas estratégias para o fortalecimento da saúde no município.
A mesa de honra foi composta pelo prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, a coordenadora da Atenção Primária, Jéssica Moraes, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Canindé, o representante do COSEMS, Andrade, a diretora regional de Saúde do Alto Acre, Daniele Oliveira, e a representante da Promotoria, Lucélia Alves Marques.
O momento também contou com palestra ministrada pelo especialista Dr. Denner, que abordou a importância da gestão participativa e da atenção básica para o fortalecimento do SUS no âmbito municipal.
Durante sua fala, o prefeito Sérgio Lopes destacou o avanço da saúde pública em Epitaciolândia, reconhecida como uma das melhores do estado.
“A saúde pública do nosso município é hoje referência no Acre. Isso é resultado do comprometimento de cada servidor e da gestão que busca constantemente o atendimento humanizado e de qualidade. Nosso lema é cuidar de gente, tratar cada cidadão com dignidade e respeito”, afirmou o prefeito.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância do Conselho Municipal de Saúde e da participação popular nas decisões que impactam o setor.
“O conselho tem papel fundamental, pois é quem orienta, fiscaliza e contribui para a construção das melhores ações voltadas à saúde municipal. Desde que assumi a secretaria, busco trabalhar com respeito, transparência e escuta ativa, porque a saúde se faz com diálogo e compromisso com as pessoas”, enfatizou.
O evento foi marcado por momentos de reflexão, compartilhamento de experiências e construção coletiva de propostas para aprimorar ainda mais o atendimento à população. Ao longo da conferência, foram discutidos temas relacionados à gestão de recursos, fortalecimento da atenção básica, humanização dos serviços e integração entre os setores da rede municipal.
Encerrando o encontro, os participantes reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando para que Epitaciolândia siga sendo referência em saúde pública no Acre, com foco no cuidado, na dignidade e na constância dos serviços oferecidos à comunidade.
