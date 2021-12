Van com equipe de Gusttavo Lima capota em estrada após show realizado na Paraíba

Metrópoles – Uma van que transportava a equipe de Gusttavo Lima capotou na BR-230, nesta segunda-feira, 20/12, entre as cidades de Soledade e Olivedos, no sertão da Paraíba. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, as informações iniciais são que todos estão bem:

“O que eu sei até o momento é que houve o acidente e estão todos bem, mas não sei te dizer onde estão e nem quantas pessoas da equipe”.

Perguntada se o cantor Gusttavo Lima estaria na van, a assessora disse que, a princípio, acha que não, mas que está apurando melhor a informação:

“Que eu saiba, não. Mas é importante ter a informação correta. Estou, inclusive, vendo onde ele está no momento”

Gusttavo se apresentou na noite deste domingo, 19/12, na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba.

