Famosos
Rock e nostalgia: Clássicos de Bon Jovi embalam apresentação especial de Fefe Oliveira na A Confraria
Famosos
Especial Bon Jovi garante noite de nostalgia e baladas românticas em Rio Branco.
Neste sábado, 6, a partir das 21 horas, o palco da A Confraria recebe o Especial Bon Jovi, com o artista Fefe Oliveira interpretando os maiores sucessos do cantor norte-americano.
O paulista Fefe Oliveira já participou de diversos programas de TV, como o Máquina da Fama, Cante Se Puder, além de diversas apresentações no SBT, Record, Band e MTV.
Hits como “It’s My Life”, “Livin’ On a Prayer”, “You Give Love a Bad Name” e as icônicas baladas “I’ll Be There for You”, “Never Say Goodbye” e “Always”, entre outras, embalarão os cânticos coletivos de quem estiver presente nesta festa.
O vocalista Fefe Oliveira, que trabalha há mais de 20 anos como cover de Bon Jovi, será acompanhado pelos músicos Marcos Lima (guitarra), Pedro Félix (baixo), Elielton Castro (bateria) e João Lira (teclado).
Os ingressos individuais custam R$ 70. Já a mesa para quatro pessoas custa R$ 220. Para compras antecipadas, entre em contato pelo número (68) 98412-8582, com Derval Melo.
O Especial Bon Jovi é uma realização da D.O.M Produções e conta com o apoio do grupo Metal Friend e da empresa Brasil Viagem. A Confraria está localizada na Rua Parque Maternidade, nº 46, bairro Capoeira, ao lado da Biblioteca da Floresta.
Famosos
Influenciador Thiago Schoba é preso por violência doméstica e se torna réu na Justiça de São Paulo
Influenciador é preso em Salto (SP) após denúncia de agressões contra a namorada – Foto: Reprodução/ Redes Sociais
O influenciador digital Thiago Schoba, conhecido nas redes sociais como Thiago Schutz, foi detido em flagrante no município de Salto, interior de São Paulo, após ser acusado de agredir a namorada, Lais Angeli Gamarra, de 30 anos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após a vítima conseguir escapar do local e pedir ajuda.
Segundo o registro policial, Lais relatou ter sido atacada com tapas e chutes durante uma discussão. Ela conseguiu sair da residência e acionar a PM, que a encontrou na via pública com diversas marcas pelo corpo. Minutos depois, os agentes localizaram Thiago e realizaram a prisão.
O Instituto Médico-Legal (IML) confirmou, por meio de laudo pericial, que a vítima apresentava ao menos 11 lesões distribuídas pelo rosto, braços e pernas, compatíveis com agressões físicas. O documento reforça a gravidade dos ferimentos e a violação à integridade física da jovem.
O caso passou a tramitar judicialmente em março de 2023, quando o Ministério Público de São Paulo formalizou denúncia contra o influenciador. A juíza Sônia Nazaré Fernandes Fraga, da 24ª Vara Criminal do Foro Central, analisou o pedido dias depois e decidiu aceitar a denúncia, tornando Thiago réu pelo crime de violência doméstica.
Prefeito Zequinha Lima vistoria obra de drenagem no bairro Saboeiro em Cruzeiro do Sul
Secretário Zé do Posto acompanha visita técnica a viveiro fornecedor de mudas de café, em Assis Brasil
Socorro Neri tem 2º projeto sancionado: nova lei garante água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas do país
Rock e nostalgia: Clássicos de Bon Jovi embalam apresentação especial de Fefe Oliveira na A Confraria
CCJ aprova projeto do senador Sérgio Petecão que endurece regras para crimes violentos contra crianças
POLÍTICA
Socorro Neri tem 2º projeto sancionado: nova lei garante água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas do país
A educação brasileira ganha um importante reforço com a sanção da lei que torna obrigatória a oferta de água potável...
Prefeitura de Assis Brasil reafirma transparência, esclarece operação da PF e CGU e garante total legalidade em processos administrativos
Prefeitura de Assis Brasil reforça transparência e esclarece operação da PF e CGU. A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por...
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
POLÍCIA
Polícia Federal deflagra operação contra esquema de fraudes em obras públicas em municípios do Acre
Fraudes em licitações: PF investiga desvio de R$ 3,38 milhões em cidades acreanas – Foto: Assessoria/ Polícia Federal A Polícia...
Ônibus tomba na BR-364 e deixa passageiros feridos durante viagem entre Rio Branco e Sena Madureira
Chuva e erosão causam tombamento de ônibus na BR-364; passageiros são socorridos – Foto: Reprodução Um ônibus da empresa Trans...
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
ESPORTE
Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz planejamento da Corrida da Virada 2025 A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio...
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Esporte6 dias atrás
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
-
Política Destaque6 dias atrás
Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli e Mailza Assis entregam o pior cenário para terceirizados: atrasos, humilhação e abandono em plena reta final do ano
-
Geral6 dias atrás
Mês da Conciliação: Senac Acre oferece perdão total de juros e condições especiais até 15 de dezembro