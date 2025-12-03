Rock e nostalgia: Clássicos de Bon Jovi embalam apresentação especial de Fefe Oliveira na A Confraria

Especial Bon Jovi garante noite de nostalgia e baladas românticas em Rio Branco.

Neste sábado, 6, a partir das 21 horas, o palco da A Confraria recebe o Especial Bon Jovi, com o artista Fefe Oliveira interpretando os maiores sucessos do cantor norte-americano.

O paulista Fefe Oliveira já participou de diversos programas de TV, como o Máquina da Fama, Cante Se Puder, além de diversas apresentações no SBT, Record, Band e MTV.

Hits como “It’s My Life”, “Livin’ On a Prayer”, “You Give Love a Bad Name” e as icônicas baladas “I’ll Be There for You”, “Never Say Goodbye” e “Always”, entre outras, embalarão os cânticos coletivos de quem estiver presente nesta festa.

O vocalista Fefe Oliveira, que trabalha há mais de 20 anos como cover de Bon Jovi, será acompanhado pelos músicos Marcos Lima (guitarra), Pedro Félix (baixo), Elielton Castro (bateria) e João Lira (teclado).

Os ingressos individuais custam R$ 70. Já a mesa para quatro pessoas custa R$ 220. Para compras antecipadas, entre em contato pelo número (68) 98412-8582, com Derval Melo.

O Especial Bon Jovi é uma realização da D.O.M Produções e conta com o apoio do grupo Metal Friend e da empresa Brasil Viagem. A Confraria está localizada na Rua Parque Maternidade, nº 46, bairro Capoeira, ao lado da Biblioteca da Floresta.