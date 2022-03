Rafaella Santos é apresentada como musa do Salgueiro na quadra da Escola de Samba

Rafaella é prestigiada pelo namorado, Gabigol, ao ser apresentada como musa do Salgueiro Foto: Purepeople

Metrópoles – O Carnaval vai se aproximando e as escolas de samba não param de mostrar suas armas para os desfiles que prometem agitar a Marquês de Sapucaí. Rafaella Santos foi apresentada como musa da Acadêmicos do Salgueiro em evento na quadra da agremiação neste sábado (26/3). O evento de apresentação de Rafaella contou com a presença de Gabigol, atacante do Flamengo e namorado da modelo.

A escola fez o anúncio oficial através das redes sociais e lembrou o time de musas que o Salgueiro vai levar para a avenida em 2022: “Vai ter ensaio técnico no domingo com um elenco de tirar o fôlego! Vamos receber, no samba deste sábado, a nova musa do Salgueiro, Rafaella Santos, que completa o time de beldades formado por Edclea Scafura, Bianca Salgueiro, Fernanda Figueiredo e Dandara Mariana.”

Esta será a segunda vez que a irmã de Neymar participará de um desfile na Marquês de Sapucaí. Em 2016, a Grande Rio fez um desfile em homenagem ao craque Neymar e teve Rafaella presente em um dos carros alegóricos.

