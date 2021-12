Morre o cantor Maurílio, da dupla com Luiza, aos 28 anos, em Goiânia

Metrópoles – Morreu nesta quarta-feira (29/12), aos 28 anos, o cantor Maurílio Delmont Ribeiro, da dupla com a cantora Luiza. O sertanejo estava internado desde o dia 15 de dezembro, quando passou mal após se apresentar na gravação do DVD Não é o Fim do Mundo, da dupla Zé Felipe e Miguel. Socorrido às pressas, Maurílio teve uma série de paradas cardíacas no hospital e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

Apesar da gravidade do caso, o sertanejo apresentou sinais de melhora durante a internação e chegou a ser transferido do Hospital Jardim América, o mais perto do local do show, para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).

Nesta quarta, no entanto, a equipe médica informou o quadro foi agravado novamente por causa por uma infecção pulmonar grave. Em nota, o médico Wandervan Antônnio Azevedo confirmou a notícia. “Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurilio Belmont Ribeiro no dia 29 de dezembro, às 16h30”, diz o texto.

Trajetória

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Maurílio chegou a cursar ciências contábeis, mas sua paixão por música e a vocação falaram mais alto.

Ele conheceu sua amiga e companheira de trabalho em 2016, durante uma viagem dela para seu estado. “Foi no aniversário de uma amiga que o convidei para subir ao palco comigo. A sinergia foi tão boa que ali mesmo montamos a dupla. Deu certo”, contou Luiza, durante uma entrevista.

A internet foi uma plataforma importante para o crescimento profissional da dupla, que alcançou milhões de visualizações no Youtube no início da carreira. Logo, eles começaram a fazer shows em bares na região do sudeste maranhense.

O primeiro DVD veio em 2017. Luiza chamou atenção com o timbre forte e marcante e Maurílio trouxe o encaixe e harmonia perfeitos como a segunda voz da dupla.

Em 2019, eles fizeram sucesso com o hit Sextou com S de Saudade, gravado em Zé Neto e Cristiano, para o EP Ensaio Acústico. Foi a consolidação da dupla, que no ano anterior havia gravado seu segundo DVD, com participações de de Alcione, Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz como convidados.

