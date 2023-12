Jojo Todynho perde 33 kgs e mostra “antes e depois” 4 meses após cirurgia bariátrica; A melhor escolha

Jojo Todynho antes e depois da bariátrica Foto: Reprodução / Instagram / /@Jojotodybho

Viva a vida R7 – Jojo Todynho, de 26 anos, contou que perdeu 33 kg quatro meses após passar por uma cirurgia bariátrica. A cantora compartilhou uma montagem com fotos tiradas antes e depois do emagrecimento. Ela pesava 146 kg, e hoje está com 113 kg. A artista reafirmou que fazer a cirurgia, indicada para quem tem obesidade mórbida, foi a “melhor escolha” e destacou que não se importa com a opinião dos outros.

Nos cliques, Jojo aparece sorridente e de biquíni. “33 off com muito orgulho!!! Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo…vivendo o meu processo (ele é meu, esquece, só meu). O resultado de fulana, de sicrano, não me interessa”, disse ela na legenda da publicação.

A cantora ainda aconselhou quem está preocupado com a perda de peso dela a “colocar na balança” a própria vida.

“Eu sempre me amei e, agora, muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero, me respeita, eu sou ‘cavalona’, e somente eu decido se reduzo o peito ou bumbum. Agradeço o carinho e apoio, mas dispenso sua opinião”, completou.

Jojo fez a cirurgia bariátrica no dia 8 de agosto. Na época, ela afirmou que ainda tinha um longo processo a enfrentar. A cantora tem feito acompanhamento médico e nutricional. Em outubro, ela voltou a frequentar a academia. Na ocasião, contou que já tinha perdido 26 kg e posou com um look fitness. Leia Também: Em 11 dias, operação faz mais de 300 abordagens em Cruzeiro do Sul Desde que fez a operação, a artista já foi questionada algumas vezes sobre a falta de emagrecimento e, em resposta, destacou que a bariátrica não é uma cirurgia plástica. "A bariátrica é um processo individual, se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo, não é bariátrica, e mudança de hábito", declarou. Há um mês, ela revelou que diminuiu três números de calça: passou da numeração 60 para a 54. Neste final de semana, ela realizou um bazar beneficente com as roupas que perdeu. O mais importante, contudo, é a saúde e a autonomia que Jojo conquistou para realizar atividades básicas do dia a dia — como se vestir e amarrar os sapatos — após a cirurgia para a redução do estômago. Na galeria de fotos abaixo, confira detalhes da nova rotina da cantora.

