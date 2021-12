Após flertes na web, Juliette encontra Italo Ferreira pela 1ª vez durante evento

A ex-BBB e o atleta estiveram no evento Men of the Year, promovida pela revista GQ Brasil Foto: Reprodução/ Twitter

Metrópoles – Meses após flertarem nas redes sociais, Juliette Freire e o surfista Italo Ferreira se conheceram pessoalmente nessa sexta-feira (3/12).

A ex-BBB e o atleta estiveram no evento Men of the Year, promovida pela revista GQ Brasil. A cantora foi eleita a Mulher do Ano, enquanto Italo levou para o troféu de Homem do Ano no Esporte.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, o surfista compartilhou um registro ao lado de Juliette, e a parabenizou pelos 32 anos completados ontem. “Made in nordeste e feliz aniversário”, escreveu.

Ferreira também postou mais uma foto com a vencedora do BBB21 no Twitter. “Só o básico com ela”, escreveu ele na legenda da imagem.

Durante as Olímpiadas de Tóquio, a ex-BBB elogiou a beleza dos atletas das mais variadas modalidades do evento e, subitamente, seus seguidores começaram a “shippala” com Italo Ferreira. Não demorou para o clima pegar fogo e o surfista fazer questão de afirmar que estava desimpedido.

