Cultura
Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre acontece neste fim de semana no Alto Acre
Cultura
Na Escola Luiz Gonzaga da Rocha, em Epitaciolândia, nesta sexta-feira (17), acontece a Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre, evento que celebra o talento e a criatividade dos estudantes das escolas públicas de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.
Realizado pela Associação de Arte e Cultura do Alto Acre, com produção de Enage Peres Produções e Eventos, o festival é um marco para a cultura regional e promete novas edições nos próximos anos. A Escola Luiz Gonzaga da Rocha é a grande parceira e anfitriã desta primeira edição, que já entra para a história do Alto Acre.
Com estrutura profissional, banda ao vivo e transmissão pelas redes sociais, a final contará com 11 apresentações e premiação em dinheiro para os vencedores. Todas as despesas dos participantes foram custeadas pela organização, garantindo igualdade e inclusão.
O festival tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Fundação de Cultura Elias Mansour, Governo do Estado do Acre e Governo Federal, fortalecendo as políticas culturais e o protagonismo juvenil na região.
Denis Máximo e Maike Lima, Maria Vitória, Wanne Hillary, José Lôbo e Mary Lôbo, Thais Luma, Antônio Felipe, Emanuelly Soares, Ana Cristina, Jeycila Souza, Gustavo Oliveira e Érica Pereira.
O Festival Estudantil da Canção do Alto Acre é mais que uma competição é um símbolo de integração, talento e fortalecimento da cultura no Alto Acre.
Cultura
Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves
Assessoria – O município de Rodrigues Alves viveu, entre os dias 2 e 5 de outubro, mais uma edição inesquecível do Festival da Banana, evento que já faz parte do calendário cultural e turístico da cidade.
O último dia de programação foi repleto de emoção e alegria. Pela manhã, a tradicional Cavalgada Cavaleiro Metal reuniu dezenas de cavaleiros e amazonas em um desfile que reforça a valorização das tradições rurais do município.
À noite, a festa tomou conta da cidade com uma programação vibrante. A grande final do rodeio empolgou o público na arena e consagrou Júnior Moura, da cidade de Tarauacá, como o grande campeão, levando para casa o prêmio de R$ 6 mil reais.
Também foram realizados, no mesmo período, o concurso do maior cacho de banana e o melhor prato com derivados da fruta, que destacaram a força da produção agrícola e o talento culinário dos participantes locais.
Encerrando com chave de ouro, o público curtiu os shows de Jadson Santos, Galã do Piseiro e Ricardo Pinheiro e Banda, que animaram a multidão na Praça Antônio Guilherme.
O 9º Festival da Banana 2025 consolidou-se mais uma vez como um dos maiores eventos culturais do Vale do Juruá, movimentando a economia local e fortalecendo o sentimento de orgulho e pertencimento da população.
A Prefeitura de Rodrigues Alves agradece a todos os parceiros, servidores e visitantes que fizeram parte dessa grande festa.
Junto com a prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia
Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia pavimentação asfáltica da Rua Sena Madeira, no bairro São Francisco
Socorro Neri aprova piso salarial para profissionais de apoio da educação básica em comissão mais rigorosa da Câmara
Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras em Rio Branco
POLÍTICA
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Alan Rick e deputada federal Socorro Neri cobram soluções urgentes para a BR-364 em reunião no DNIT
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Petecão lidera luta nacional e defende isenção total de taxas para taxistas em todo o Brasil: medida pode gerar economia de R$ 9 milhões por ano à categoria
-
Tudo Sobre Política II7 dias atrás
Prefeito Zequinha Lima intensifica incentivo aos empreendedores de Cruzeiro do Sul com a entrega de equipamentos
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Petecão anuncia quase R$ 7 milhões para obras de infraestrutura em Sena Madureira