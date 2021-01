A Prefeitura Cruzeiro do Sul iniciou, nesta quinta-feira (14), uma ação coletiva entre as secretarias municipais para melhorar as condições de limpeza da cidade. Com mais de 150 servidores em atividade, a Operação “Cidade Limpa” começou pela Várzea e tem o apoio total dos moradores.

A ação das secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Obras vai ocorrer em toda área urbana providenciando a retirada de lixo e entulhos, ao mesmo tempo que agentes de endemias vistoriam os quintais elimando os locais de reprodução do mosquito da dengue, da malária e fazem as recomendações básicas para a população evitar a proliferação dessas e de outras doenças.

“Vamos deixar nossa cidade o mais agradável possível. Melhorando as questões de limpeza, estaremos reduzindo os riscos das pessoas contraírem as doenças que são endêmicas na nossa região, como a dengue e a malária, que aumentaram os números de casos em nossa cidade”, disse o prefeito Zequinha Lima que acompanha de perto a operação.

A população da Várzea além de elogiar a ação da prefeitura, está colaborando com os trabalhadores. Em cada residência, os moradores estão recolhendo todos os materiais descartáveis dos quintais para serem removidos pelas equipes de limpeza.

“Esse é um serviço muito importante. Há tempo estava precisando de uma limpeza bem feita aqui. É bom porque a gente tira todo entulho que está no quintal e bota pra fora”, falou a dona de casa Suiane Amaral.

