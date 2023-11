Edvaldo Magalhães destaca anúncio de convocação de mais 458 servidores da Saúde e ressalta luta da Assembleia Legislativa

O clima esquentou nesta terça-feira (14) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) após a deputada Michelle Melo (PDT) destacar relatando o possível vazamento de informações sigilosas na Polícia Civil.

Respondendo o discurso de Michelle Melo, o líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP) foi duro e usou formas pejorativas para denegrir a deputada Michelle Melo.

“Eu nunca vi na minha vida tanta incoerência. Uma pessoa que foi líder sete meses do governo não via nada de errado. Ela tem a síndrome da avestruz ou do urso. A avestruz quando ela tem um problema ela mete a cabeça na areia e lá ela fica escondida. Então, a deputada, acho que ela passou sete meses com a cabeça dentro da areia e não viu ou então dormiu igual urso polar, que passa seis meses hibernando. Agora, ela está vendo tudo, com visão de águia, vendo até o que não é para ver”, disparou.

O líder da oposição, deputado Edvaldo Magalhaes, se solidarizou com Michelle Melo. “Ela não merece ser chamada pelo líder do governo de mau caráter. Eu peço a vossa excelência, em nome da boa convivência e da elevação do nível do debate, retire essa expressão do seu discurso. Vossa excelência se diminui quando apela para uma expressão que não condiz com a vida e com a trajetória de uma pessoa que liderou vossa excelência aqui na Casa. Quero prestar minha solidariedade a deputada Michelle”, disse Magalhães.

O deputado Emerson Jarude (Novo) disse que Michelle Melo não merece ser desrespeitada da forma que foi por Manoel Moraes. Disse que a pedetista é uma deputada atuante e que faz o papel que todo parlamentar deve fazer: fiscalizar o governo.

“Prestar a minha solidariedade a deputada Michelle. O líder do governo sobe tanto aqui para pedir respeito. E está certo pedir respeito mesmo. Todas as vezes que subi aqui para falar algo do governo e ao líder, nunca sequer fiz tamanho desrespeito, que ele cometeu agora, a comparando com uma avestruz, com um urso polar. A senhora não merece passar por isso. Uma deputada atuante, que cumpre seu papel de fiscalizar e tem todo direito disto. Conte comigo. Não vamos permitir que situações como essa”, afirmou Jarude.

A sessão foi encerrada após o discurso de Manoel Moraes. Ela o chamou de “macho escroto”. “O que o senhor está fazendo é o que chamamos de macho escroto. O senhor tem mais a dever do que eu. Não sou que faz esse tipo de negociação”, ao se referir a um áudio que circula nas redes atribuído a Manoel Moraes, dizendo a uma servidora da Oca de Xapuri que ele é quem determina quem é lotado ou não.