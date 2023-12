Zequinha Lima apresenta ações realizadas em Cruzeiro do Sul e anuncia investimentos de mais de R$ 460 milhões para 2024

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, reuniu-se nesta sexta-feira, 15, no Teatro das Náuas, com servidores municipais e vereadores para demonstrar em números, os avanços da gestão. Por meio de dados e números, a gestão mostrou como está presente no dia a dia de cada família cruzeirense.

Desde a coleta do lixo das casas, ao fortalecimento da agricultura, com alimentos na mesa, consulta médica e o medicamento, com as crianças estudando e sendo bem alimentadas, a prefeitura percorre as ladeiras no dia a dia com os cruzeirenses.

Para o Prefeito Zequinha Lima, apresentar os dados concretos de investimentos da gestão é uma maneira de prestar contas e melhor dimensionar os avanços da gestão.

“É importante ter um momento como esse. Estamos chegando ao final do terceiro ano de gestão e é natural que muita coisa a gente já tenha feito muito no decorrer destes anos. É tanta coisa que às vezes as pessoas não conseguem perceber muito hoje. Este é exatamente um encontro para prestar contas do que já fizemos e do que pretendemos fazer no próximo ano. Através da comunicação queremos mostrar o que já foi feito, e mesmo assim não dá para mostrar tudo. Fizemos questão de divulgar isso para podermos perceber, em números, o que já fizemos para a cidade. E mostrar que estamos preparados para fazer muito mais.”.

O prefeito Zequinha ressaltou a necessidade do trabalho em parceria para obter bons resultados na gestão.

“Este é também um momento de gratidão, pois nada teria sido feito na gestão Zequinha e Henrique se não tivéssemos tido a colaboração e dedicação desde os nossos secretários até aqueles que fazem a limpeza nos ambientes. Então, é um momento de agradecer a todas essas pessoas, agradecer às parcerias com a Câmara de Vereadores que foram fundamentais para que a gente pudesse garantir um desenvolvimento melhor para nosso município e investimento maior”.

“Agradecimentos aos parlamentares que colaboraram com emendas, deputados federais, senadores, e deputados estaduais que também colaboraram com emendas. Nada disso teria sido feito sem recursos federais e estaduais. E, claro agradecer também a este meu grande amigo e parceiro, o governador Gledson Cameli, que tem tido um olhar especial para os investimentos para o município e região e as parcerias que temos feito com diversas secretarias do governo do estado, conjunto de coisas, a partir da ajuda e parcerias que tivemos”.

O prefeito explicou que as ações foram realizadas em todas as secretarias, mas que por seu tamanho, as ações da saúde e da educação se destacam mais.

“São muitas as ações porque as ações existem em todas as secretarias da cidade. Mas a Saúde e a Educação são as principais e maiores secretarias; são as que mais se destacam. Todos têm visto o tamanho do investimento na área da saúde. Desde exames, agendamento de consultas dentistas, médicos, reformas de postos de saúde, estamos fazendo investimentos para esta área. Além do investimento na educação, reajuste salarial para servidores, cursos profissionalizantes, equipamentos escolares, reformando e equipando, construindo e melhorando a merenda escolar. Destacamos as duas porque são as maiores”.

Os números divulgados nesta sexta, são superlativos:

Foram realizados 408.966 exames, quase meio milhão de diagnósticos feitos. No programa Saúde na Comunidade, foram 42.190 atendimentos e 49.589 pessoas passaram pelos dentistas nas unidades de saúde.

Das 25 Unidades Básicas de Saúde, 19 delas foram ampliadas e reformadas.

Na pandemia de Covid-19, foram garantidos exames, vacinas, medicamentos e tratamentos.

Na educação, a gestão destacou a valorização profissional.

Houve aumento de 74,65% no salário dos professores efetivos e 101,16% para os provisórios. Na infraestrutura escolar, foram construídas, reformadas, reconstruídas e garantidas a manutenção de 37 unidades de ensino, com investimento de R$ 10 milhões e meio. Além de investimentos para manutenção da rotina escolar: transporte; merenda e equipamentos.

Outra destaques e investimentos:

Obras:

Abertura e asfaltamento de mais de 12 quilômetros de novas ruas.

Melhoramento com tapa-buracos em 14 quilômetros das ruas, utilizando 8.800 toneladas de massa asfáltica.

Requalificação de 850 metros de asfalto na avenida Joaquim Távora, no Bairro da Baixa.

Asfaltamento de mais de dois quilômetros dos Ramais do Bombeiro e da União.

Melhoramento de mais de 200 quilômetros de ramais na nossa zona rural.

Instalação de mais de 2.000 metros de bueiros de concreto.

Construção de mais de 6.200 metros de meio-fio.

Manutenção de 7.500 pontos da iluminação pública.

Manutenção de 60 grupos geradores de energia elétrica do Juruá Mirim, Valparaíso, Rio Liberdade e Juruá e o abastecimento urbano e rural com 48 poços artesianos.

Construção de mais 600 metros de sarjeta.

Construção de 30 paradas de ônibus e vans que acomodarão cerca de 1.000 usuários diariamente e beneficiarão 499 Permissionários do Transporte Público, incluindo taxistas, mototaxistas, freteiros e transporte alternativos. O investimento foi de R$ 825 mil.

Meio Ambiente e Limpeza Pública

Coleta de lixo diária em 38 bairros, 19 avenidas, 7 vilas e 9 conjuntos habitacionais.

Destinação de 1.720 toneladas por mês de lixo doméstico e 6 mil toneladas de entulho.

A limpeza pública de Cruzeiro do Sul inclui coleta de resíduos sólidos, coleta de entulhos, roçagem, capinação, desobstrução de córregos e bueiros, varrição de vias e logradouros.

Com o ecoponto de coleta seletiva, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul foi duplamente premiada, conquistando o 1° lugar estadual como prefeito empreendedor pelo Sebrae e o prêmio de 3° lugar nacional em alternativas sustentáveis pelo Ministério do Meio Ambiente.

Agricultura

Na área da agricultura, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul atua desde o preparo da terra com a mecanização agrícola, assistência técnica e o escoamento da produção, que chega aos mercados e à mesa dos cruzeirenses.

Mecanização de 3.000 hectares de terra para vários tipos de cultivo. Em caminhões e barcos a prefeitura transporta as lavouras para os mercados totalizando mais de 6 mil toneladas de produtos.

Foram entregues mais de R$ 8 milhões em equipamentos para agricultura familiar através de emendas de vários parlamentares totalizando 575 equipamentos.

Assistência Social 20.124 novas famílias foram inseridas no CadÚnico, com 1.800 novas famílias para o recebimento do Programa Bolsa Família. 7.187 famílias contempladas com o Auxílio Gás. Acompanhamento e atualização do cadastro de 12.249 famílias beneficiárias do Bolsa Família em Cruzeiro do Sul.

O dinheiro do Bolsa Família garante uma injeção mensal na economia do município no valor de R$ 5,6 milhões por meio do programa Bolsa Família. Acompanhamento de 11.06 famílias em situação de vulnerabilidade social.

De 2021 a 2023, foram concedidos 1.570 benefícios eventuais como cestas básicas, caixões e aluguel social. 844 crianças, adolescentes e idosos participam dos grupos de convivência. Temos 9 grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Com o grupo de apoio ao serviço humanitário, em mais de cem anos de fundação de Cruzeiro do Sul, a prefeitura criou o primeiro departamento municipal de promoção da igualdade racial – o DMPIR e de políticas públicas para as mulheres.

Em meio às cheias do Rio Juruá, a prefeitura socorreu mais de 44 mil pessoas.

Cultura

Investimento de R$ 1,7 milhão, junto com parceiros, nas Leis Municipais de Incentivo à Cultura, Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo.

Alcance de mais de 36 mil pessoas com ações artísticas nos eventos próprios e das Leis Municipais. Promoção e presença em todos os eventos importantes como a Expoacre Juruá, Festival da Farinha, aniversário do município, novenário de Nossa Senhora da Glória, Natal e réveillon, Carnaval Cultural Magid Almeida, Festival Literário Cruzeirense e Festival Regional de Quadrilhas.

Novos investimentos

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também anunciou investimentos da ordem de R$70 milhões em obras para 2024.

Já com o projeto concluídos:

Pavimentação de Ruas (Av.Copacanana) R$ 4.785.419

Adequação de estradas vicinais (ramais) R$ 2.870.210

Arquibancada Campo Santa Luzia R$ 416.666

Reforma e Ampliação Mercado do Agricultor R$ 713.662

Pavimentação de ruas e Casas Populares no Remanso R$ 1.914.000

Construção de Novo CRAS R$ 698.285

Construção do CER R$ 5.970.000

Revitalização Estádio Cruzeirão R$ 480.000

Construção da Praça de Esportes R$ 1.193.750

Sistema de Abastecimento de Água R$ 500.000

Creche Pré-Escolar Aeroporto Velho R$ 2.994.000

Adequação de Estradas Vicinais R$ 869.050

Revitalização do Morro da Glória R$ 2.870.000

Construção de Quadras de Areia/Complexo Esportivo R$400.000

Kits sanitários R$ 1.249.036

Sistema de Abastecimento de Água R$ 600.000

Cruzeirão (Nova Arquibancada) R$ 1.443.000

Unidade de acolhimento Betel R$ 995.000

Revitalização e ampliação do CRAS R$ 694.000

Construção do Coreto da Praça Orleir Cameli R$ 1.500.000

Revitalização de Espaços Esportivos R$ 3.000.000

Implantação de sistema de energia solar para comunidades rurais R$ 2.000.000

Construção do acesso e rampa do Polo Naval R$R$ 3.500.000

Reforma das pensões e barbearias do Mercado Rosemiro Alves – Valores sendo ajustados

Reforma e Ampliação do CEANOM R$R$ 400.000

Construção de Quiosques do Igarapé Preto/Pequenos empreendedores R$1.000.000

Revitalização da Vila Olímpica R$ 481.000

Minha Casa Minha Vida (100 casas populares) – Valores sendo ajustados

Em execução

Iluminação Pública (1978 ponto de led e ampliação) R$ 4.400.000

Construção UBS Cumaru R$ R$ 726.000

UBS Reforma Zinho Santos R$ 400.000

Construção UBS BR 307 R$ 726.000

Construção Centro Multiuso Nossa Senhora das Graças R$ 490.000

Construção Prédio Público – Casa do Agricultor R$ 2.000.000

Construção de Centro de Multiuso Comunidade Santa Luzia R$ 480.000

Implantação Sistema de Energia Solar para comunidades rurais$ 1.012.284

Construção do Centro de Atendimento ao Autista R$ 1.000.000

Reforma do Mercado Manoel Edwirgis R$ 414.000

Construção UBS Boca da Alemanha R$ 520.000

Pavimentação Ramal do Bombeiro R$ 1.200.000

Ramal da União / Santa Luzia – Valores sendo ajustados

Creche Miritizal – Valores sendo ajustados

Arquibancada Campo Santa Luzia, 1° convênio – Valores sendo ajustados

Construção de Feira (Mercado) R$ 1.202.087

Sistema de Abastecimento de Água Sinteac R$ 480.000

Construção de Mercado na Comunidade Santa Luzia R$ 580.000

Construção do acesso à Rodoviária R$ 800.000

Pavimentação de estradas vicinais R$ 955.000

Pavimentação de Ruas Miritizal Cobal R$ 6.701.628

Construção de Passarela/Trapiche Copacabana R$ 960.000

Total: R$ 63.758.868,67 + obras com valores a serem aditivados