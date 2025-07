Vitória da Fé e da Liberdade! Deputada Michelle Melo garante direito a ritos religiosos nas escolas do Acre

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) fez duras críticas à condução ideológica da política externa brasileira e defendeu uma postura mais pragmática nas relações internacionais, especialmente com os Estados Unidos. Em declaração recente, o parlamentar destacou a importância de manter canais de diálogo abertos com presidente norte-americano Donald Trump, apontado por ele como um “negociador duro, mas disposto a conversar”.

“Cabe ao governo brasileiro ter maturidade e responsabilidade para sentar à mesa, parar de agir com ideologia e proteger os interesses do nosso povo”, afirmou Alan Rick.

O senador alertou ainda para os riscos de decisões políticas que afetam diretamente a economia do país. Para ele, é hora de deixar de lado posicionamentos partidários ou ideológicos que possam comprometer setores estratégicos, como a indústria nacional.

“Chega de posicionamentos e decisões que colocam em risco a economia e a indústria nacional”, declarou.

A fala de Alan Rick se soma às crescentes críticas de parlamentares da oposição e até de setores do centro político, que cobram mais equilíbrio e pragmatismo nas decisões diplomáticas do governo federal — especialmente em um momento de instabilidade econômica e incertezas no comércio internacional.