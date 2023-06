VIII Ecoflores acontece no galpões do Horto Florestal, em Rio Branco, de 28 de junho a 2 de julho

Em reunião realizada nesta terça-feira (6), no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), foi apresentada a VIII edição da Ecoflores, feira de economia solidária que será realizada no Horto Florestal, em Rio Branco, de 28 de junho a 2 de julho.

A feira vai reunir 150 expositores do Brasil, Peru e da Bolívia. São empreendimentos de diversos segmentos sociais, de associações e cooperativas da economia solidária de vários municípios do Acre, dos ramos da agricultura familiar, artesanato, jardinagem, alimentação, economia criativa, artistas plásticos, bazar, movelaria, cerâmica e brinquedos.

O público esperado é de 20 mil visitantes durante os cinco dias de feira. Como parte da programação do evento será realizado dia 30 de junho, em um dos galpões do Horto Florestal, o Seminário Internacional Ecoflores Pan 2023 com o tema: Fortalecimento da Economia Solidária e Popular, Agricultura Familiar como estratégia o desenvolvimento sustentável, que terá a presença do Secretário Nacional de Economia Solidária do Governo Federal, Gilberto de Carvalho.

De acordo com o presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – Unisol Acre, Carlos Omar, esse encontro com os empreendimentos que irão expor na feira foi importante para detalhar a estrutura da feira e o papel de cada um no evento. “Com toda certeza a feira vai ser um sucesso porque todos estão empenhados em participar e esse conjunto faz com que consigamos alcançar o processo de reconstrução economia solidária no nosso estado”, ressaltou.

O deputado estadual Pedro Longo, Presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, esteve presente na reunião e reforçou o compromisso do seu mandato com a economia solidária e a economia popular.

Representando a Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), o gerente de Desenvolvimento de Cooperativas, Rodrigo Forneck, reiterou o apoio da instituição para a realização da feira e o fortalecimento da economia solidária no Acre.

Expectativa dos expositores

Diná Gonçalves, que faz parte da Associação de Reciclagem de Resíduos Sólidos do Quinari (Acresoc), destacou a importância da feira para melhorar a renda dos expositores. “Essa é uma excelente oportunidade da gente mostrar nosso trabalho, nossos produtos e ainda melhorar a renda, vou levar produtos recicláveis como bonecos, palhaços de tampa e outras amigas vão expor produtos feitos de massa, sandálias, pulseiras dentre outros, essa oportunidade não podemos desperdiçar”, disse.

Outra expositora que estará na feira, a Venezuelana Yulys Milagros Chaves, falou da expectativa de participar pela primeira vez de uma atividade como essa. “Estarei na feira vendendo doces regionais, minha expectativa é que os visitantes conheçam meus produtos e assim eu atrair outros clientes”, comentou.

Para Elisabete dos Santos, presidente da Cooperativa Sonho Meu, localizada no município de Porto Acre, a feira será uma vitrine para apresentar além dos produtos os trabalhos realizados pela agricultura familiar, “Para mim hoje a Ecoflores é a melhor vitrine que tem para o agricultor expor seus produtos, e isso é muito importante”, disse.

A VIII Ecoflores é uma realização da Unisol Acre, em parceria com o Sistema OCB/Sescoop Acre, a Reaja, Gabinete do deputado estadual Pedro Longo, Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, ex-deputado estadual Daniel e ex-deputado federal Leo de Brito, que destinaram emendas para a realização da atividade.

Serviço

O que? VIII edição da Ecolfores – feira de economia solidária.

Quando? De 28 de junho a 02 de julho de 2023.

Onde? Horto Florestal de Rio Branco.

Mais informações podem ser obtidas com o organizador da feira, presidente da Unisol Acre, Carlos Omar (68) 99924-3491.