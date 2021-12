Vídeo: Vereadora Neiva denuncia que paciente com Covid estão misturados com outros pacientes no Hospital de Brasileia

Na manhã desta quinta-feira (09), a vereadora do Município de Brasileia, Neiva Badotti, que é servidora da saúde e atua no Hospital Regional do Alto Acre, procurou ao Ministério Público para denunciar o grave descaso que está acontecendo com os pacientes daquela Unidade Hospitalar.

De acordo com a parlamentar, boa parte da administração do Hospital Regional está sob o comando de estudantes de medicina que saíram de suas Cidades de origem e foram para Brasileia nomeados pelo governador Gladson Cameli para trabalhar no Hospital, mas na verdade por se tratarem de estudantes de medicina, passam a maior parte do tempo ausentes do que deveria ser o local de trabalho.

Mas a situação chegou no limite quando os pacientes acometidos pela Covid-19 firam no Pronto Socorro e nas enfermaria misturados com outros pacientes, o que acendeu o alerta de contaminação, preocupados os servidores do Hospital pediram para que a colega de trabalho e vereadora fizesse algo quanto a esta situação, sem outra alternativa, a parlamentar foi até o Ministério Público denunciar a situação.

Neiva esclarece que a Ala de Covid, montada pelo governo com respiradores no Hospital Regional está toda equipada e que os profissionais contratados de forma emergencial para atuarem na pandemia todos tiveram seus contrato renovados, o único problema é que o Coordenador da Regional de Saúde do Acre, Jhonnathan Pablo Marques de Araújo, trancou a Ala da Covid-19 e anda com a chave como se fosse da sua casa, por esse motivo os funcionários do Hospital não podem transferir os pacientes que estão com Covid por conta desse capricho do Coordenador.

O Ministério Público, ao tomar conhecimento da situação, informou para a vereadora Neiva que diante das evidências apresentadas irão tomar providências o quanto antes a respeito desta situação.

Badotti afirma ainda que nos últimos dias a situação só tem piorado, haja vista que, os estudantes de medicina estão em época de prova o que tem tomado muito tempo deles e eles não tem conseguido trabalhar, estudar e fazer prova ao mesmo tempo, e que por esse motivo a situação no Hospital está cada vez mais difícil, a mesma espera que as autoridades competentes tomem providência quanto a esta situação pois caso contrário este descaso poderá resultar em óbito.

Diante das denúncias da parlamentar, a redação do site 3 de Julho Notícias tentou contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) para saber que medidas o Governo do Estado irá tomar a respeito deste assunto, pois os servidores daquela Unidade não aguentam mais tantos desmandos, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso, desde já o espaço fica aberto caso a gestão queira se pronunciar sobre o assunto.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

