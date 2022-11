Vice-presidente Geraldo Alckimin anuncia o nome do deputado Leo de Brito para compor a transição do governo Lula

Enquanto aguardam definição dos bloqueios antidemocráticos, universitários aguardam sem água e comida – Foto: Arquivo Pessoal

Longe de casa há quase 2 semanas, 41 alunos e um professor do curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre estão presos nos bloqueios golpistas da BR-364 em Rondônia. Os manifestantes antidemocráticos querem uma intervenção militar (golpe) e não reconhecem a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 30 de outubro.

Familiares, colegas e professores denunciar a situação calamitosa que o grupo está enfrentando na rodovia. Até sem água para beber e comida, os alunos e professor estão sofrendo ameaças de agressão física.

Ao ver o ônibus da universidade federal, os antidemocráticos queriam quebrar os vidros, furar todos os pneus e um deles ameaçou até colocar fogo no veículo. Já estamos agoniados por não ter nem direito a tomar banho e ainda tem essa pressão mental terrível”, desabafou uma aluna.

Os universitários e o docente participaram de um congresso em São Paulo e já estão presos no quinto bloqueio que encontraram no caminho. Na segunda-feira (21), ao falarem com o jornal eletrônico, estavam na interdição do distrito de Jacy-Paraná.

Como o ato no local foi desfeito, eles tentaram seguir viagem, mas ficaram novamente retidos em outro distrito pouco à frente: Vista Alegre do Abunã.

“O negócio está mais tenso aqui agora. Eles estão nos ameaçando a todo o momento e não saem de perto do nosso ônibus. Vamos tentar ficar na rodoviária daqui, mas estamos rezando muito para tentar chegar em casa o quanto antes. Pedimos que a Polícia Rodoviária Federal e a Militar de Rondônia nos ajudem”, pediu um outro aluno do grupo.

Diante das dificuldades, amigos e parentes estão fazendo uma arrecadação via doações por PIX para ajudar os universitários e professor que estão presos nas manifestações anticonstitucionais que impedem o direito de ir e vir da maioria dos cidadãos rondonienses.

Veja o Vídeo: