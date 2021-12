Vereadores insinuam que Sérgio Lopes, quis ser Papai Noel mas virou Pinóquio para crianças que escreveram cartinhas

O vereador José Maria do PSL de Epitaciolândia, teceu duras criticas ao prefeito Sérgio Lopes do PSDB, pelo mesmo ter prometido distribuir presentes aos alunos da rede municipal de ensino e depois de alegrar a criançada desdizer a sua promessa aos pequenos estudantes.

José Maria conta que do dia 25 de novembro de 2021, por recomendação do prefeito, a coordenadora de ensino, visitou todas as escolas do município e em reunião com as gestões escolares pedia que os mesmos solicitassem dos alunos, o que cada um gostaria de ganhar de natal, que a prefeitura entregaria o presente em suas casas.

A ideia do prefeito era que as crianças escrevessem cartinhas solicitando seus presentes e entregassem na escola onde eles estudam, colocando corretamente o endereço onde residem. “Vou ler na integra o que diz a mensagem do prefeito, “Bom dia papais e mamães ou responsáveis, pedimos que conversem com suas crianças e faça uma cartinha dizendo ou desenhando o que suas crianças gostariam de ganhar de presente de natal, entregar na escola até quinta-feira 25 de novembro, colocar o endereço direitinho que a prefeitura irá deixar no referido endereço…”, pontuou o vereador.

Contudo o duro golpe na alegria das criançada não demorou muito, após os mais inusitados pedidos, de bicicletas, playstation e até celulares de ultima geração, tudo conforme determinação do prefeito tucano, veio a noticia que não era possível atender as cartinhas, e que a prefeitura vai dar apenas carrinhos e bonecas na própria escola. “Isso é brincar com o sentimento das crianças, e agora a decepção de alguns ?. Se não tem como fazer, para quê fazer isso com essas crianças?”, argumenta José Maria.

Para o presidente da Câmara de vereadores Diojino Guimarães, o prefeito quis ser papai Noel, mas se saiu muito bem como Pinóquio, o famoso boneco de madeira que crescia o nariz a cada conto fantasioso que espalhava.

José Maria, finaliza repudiando o que ele classifica como brincadeira de mal gosto do prefeito para com centenas de crianças de Epitaciolândia, que já até sonhavam com um natal diferente do habitual.

