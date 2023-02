Vereadora Neiva Badotti se reúne com Diretor Geral do Campus do IFAC, Joel Bezerra, no município de Xapuri

Na manhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro, a vereadora de Brasileia, Neiva Badotti, esteve em uma agenda no Campus do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Acre – IFAC, no município de Xapuri. Quem recebeu a vereadora foi o Diretor Geral do Campus, o Sr. Joel Bezerra Lima.

Na pauta da visita da vereadora, estava a possibilidade do IFAC ofertar cursos profissionalizantes para comunidades rurais do município de Brasiléia como aproveitamentos de frutas para compotas, doces, iorgutes, hortifrutis, hidroponia entre outras práticas para que os produtos rurais sejam melhores aproveitados.

Badotti afirma que aproveitou a oportunidade para interceder também por alguns alunos de Brasiléia que estudam no IFAC de Xapuri e que estão com dificuldades no transporte para poder dar o devido andamento em seus cursos.

A vereadora também solicitou ao Diretor que pudesse trazer para o município cursos superiores para os alunos que encerram o ensino médio mas que as condições de estudar fora do município são limitadas. Também solicitou do IFAC que pudesse estar realizando PÓS GRADUAÇÃO em Brasileia, principalmente para os professores da rede pública municipal e estadual.

Segunda a vereadora, a agenda foi muito produtiva e o diretor informou que a entidade está de portas abertas, uma vez que o IFAC já é uma realidade nos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil (em tratativas) e somente falta implantar no município de Brasiléia, onde aguarda as formalizações legais para que possa também avançar com essa parceria entre os municípios.

