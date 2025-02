Vereadora Lucélia Borges participa do seminário que discute os Impactos das Mudanças Climáticas no Alto Acre

O vereador Zemar Gerônimo iniciou o seu mandato em 2025 com algumas prioridades e uma delas é a melhora da saúde pública e no atendimento no Hospital Regional do Alto Acre, localizado no município de Brasileia. Inicialmente, o parlamentar fez diversas reivindicações na Câmara de Vereadores pedindo providências quanto a especialistas na Unidade Hospitalar.

Frente a isto, o parlamentar se mobilizou para chamar a atenção das autoridades competentes e buscar solucionar o problema que atinge milhares de pessoas. Nesta quarta-feira (19), o vereador Zemar, juntamente com a vereadora Izabelle Araújo, estão em Rio Branco cumprindo agendas institucionais, para tratar de assuntos e defender os interesses do município.

Pela manhã, o vereador Zemar acompanhou a vereadora Izabelle em uma iniciativa em que eles acreditam ser necessário neste primeiro momento, onde estiveram na sede da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, para saber as reais situações que se encontra o município de Brasileia. Questionamentos como: quais são as emendas? Quais são os convênios que estão disponíveis para Brasileia? Os que já saíram e os que ainda vão ser liberados ainda este ano… foram abordados durante reunião com a equipe técnica da AMAC que fez os esclarecimentos aos vereadores.

Após a visita às dependências da AMAC, Zemar e Izabelle se dirigiram ao escritório da Energisa, sendo que esta é uma pauta da vereadora Izabelle Araújo, para discutir sobre o problema que tem afetado diretamente a zona rural, a falta de energia que tem prejudicado diretamente os aviários, que são galpões que não podem ficar muito tempo sem energia e esta é uma reclamação recorrente dos moradores.

Já no período da tarde, o vereador Zemar esteve na sua pauta principal que foi a reunião com o Secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, para discutir sobre a possibilidade da implantação do mesmo sistema que está em pleno funcionamento no Hospital do Juruá que disponibiliza atendimento especializado em diversas áreas e tem dado muito certo para atender a demanda daquela região e se esta mesma iniciativa for implantada no Hospital Regional do Alto Acre, vai garantir um bom atendimento e qualificação nesta Unidade.

Além desta reunião, o vereador Zemar e a vereadora Izabelle irão ter uma agenda ainda nesta quarta-feira, com a presidente do Conselho Regional de Medicina, Drª. Leuda Dávalos, para tratarem sobre esta demanda em específico que é a qualificação da saúde pública no Hospital Regional do Alto Acre que atende mais de cem mil pessoas dos municípios próximos e também da Bolívia e se faz necessário ter atendimento especializado e o vereador Zemar lutará por essa conquista.

Veja o vídeo: