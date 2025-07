Vereadora Lucelia Borges participa do “Projeto Eu Saio para Brincar” no bairro Nazaré, em Brasileia

A vereadora Lucelia Borges participou ativamente do Projeto Eu Saio para Brincar, realizado no último fim de semana no bairro Nazaré, em Brasileia. A iniciativa, que contou com a integração de diversas secretarias municipais, tem como objetivo promover o direito ao brincar e fortalecer o desenvolvimento integral das crianças.

Durante o evento, a vereadora Lucelia Borges destacou a importância de ações voltadas para a infância, reforçando seu compromisso com políticas públicas que beneficiem as famílias e, principalmente, as crianças do município. “Valorizar o brincar é também investir no futuro da nossa cidade”, afirmou a parlamentar. (Veja o vídeo no Instagram)

Coordenado pela Prefeitura de Brasileia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, o projeto ofereceu uma série de serviços e atividades para a comunidade, incluindo atendimentos de saúde, vacinação, assistência social por meio do CRAS e do programa Criança Feliz, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, além de oficinas de pintura, artes, cultura, jogos educativos, atividades esportivas e muitas brincadeiras.

Lucelia Borges, que tem se destacado como uma das principais defensoras da primeira infância no Legislativo municipal, reforçou a importância da união entre os poderes públicos para garantir o bem-estar das crianças. “Eventos como esse demonstram o quanto podemos transformar vidas quando trabalhamos juntos, com foco e responsabilidade social”, declarou.

O projeto conta com o apoio da Rede Urban95, que tem atuado de forma significativa em Brasileia, promovendo iniciativas voltadas para o desenvolvimento das crianças desde a primeira infância. No Brasil, a Rede é formada por um conjunto de municípios que compartilham boas práticas e fortalecem políticas públicas para os pequenos cidadãos.

A presença da vereadora Lucelia Borges no evento reforça sua atuação firme na promoção de iniciativas que valorizem a infância, a cidadania e a inclusão social no município de Brasileia.

