Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Vereadora Lucélia Borges participa de audiência pública da Saúde e reforça compromisso com a fiscalização e transparência

Publicados

7 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

A vereadora Lucélia Borges participou da audiência pública da Saúde, realizada com o objetivo de apresentar os relatórios quadrimestrais referentes ao exercício de 2024. A atividade cumpre o que determina a Lei Complementar nº 141, de janeiro de 2012, que estabelece a obrigatoriedade da transparência e da fiscalização na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde.

Durante a audiência, foram apresentados dados relacionados a atendimentos, investimentos, metas alcançadas e desafios enfrentados pelo setor.

Lucélia Borges destacou a relevância desse momento de prestação de contas como instrumento fundamental para garantir a qualidade dos serviços oferecidos à população. “É essencial acompanharmos de perto como os recursos estão sendo aplicados, garantindo que a população tenha acesso a uma saúde pública digna, eficiente e de qualidade”, afirmou a vereadora.

A parlamentar reafirmou seu compromisso com a fiscalização dos serviços públicos e ressaltou a importância de que esses debates continuem ocorrendo com ampla participação da sociedade.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Deputada Maria Antônia e Presidente do PROS, Dêda, lançam a pré candidatura de Richard à prefeito de Capixaba
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Presidente da Câmara, Joabe Lira, apresenta PL que institui o Programa Municipal Farmácia Verde

Publicados

3 horas atrás

em

7 de agosto de 2025

Por

(Marcela Jansen) – O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), durante a sessão ordinária de quinta-feira, 7, apresentou o Projeto de Lei que institui o Programa Municipal Farmácia Verde, voltado à valorização dos saberes tradicionais e ao fortalecimento da atenção básica à saúde no município.

O programa tem como objetivo garantir à população de Rio Branco o acesso seguro, sustentável e racional ao uso de plantas medicinais e fitoterápicas, por meio da rede pública de saúde municipal. A proposta visa ampliar as alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), com base em práticas reconhecidas e respaldadas por estudos técnicos e científicos.

De acordo com o parlamentar, o projeto está estruturado em três níveis de atuação: a implantação de hortos em unidades básicas de saúde (UBS), o processamento das plantas medicinais para uso popular e a produção de fitoterápicos conforme as boas práticas farmacêuticas.

Entre as ações previstas, está a celebração de convênio com a Universidade Federal do Acre (UFAC), onde será implantado o Horto Matriz, que servirá como unidade de referência para a propagação e fornecimento das espécies utilizadas. O vereador informou que já esteve reunido com representantes da universidade para tratar da parceria.

Leia Também:  Governo enviará à Aleac PL que dispensa cobrança do ICMS na conta de luz para população de baixa renda por três meses

O projeto também contempla a criação do Horto Municipal, responsável pela produção da massa verde, além da capacitação das equipes da rede municipal de saúde, formação de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, agricultores familiares e organizações da sociedade civil.

“Essa iniciativa respeita os saberes tradicionais da nossa população, promove a integração com o conhecimento técnico-científico e contribui para o fortalecimento da atenção primária no município. É uma proposta viável, necessária e que trará benefícios diretos à saúde pública de Rio Branco”, afirmou o presidente Joabe Lira.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 dias atrás

Visita do presidente Lula ao Acre terá anúncio do edital para construção da nova ponte de Rodrigues Alves sobre o Rio Juruá

Durante visita ao Acre, Lula anuncia edital da ponte de Rodrigues Alves e pacotes de obras para BR-364, BR-317 e...
Política2 dias atrás

Vereador André Kamai destaca visita do presidente Lula ao Acre e reafirma compromisso com fortalecimento do PT no estado

Vereador André Kamai e o Preside net Lula – Foto: Paulo Murilo O vereador de Rio Branco e presidente regional...
Política2 dias atrás

Jorge Viana e Renan Filho confirmam visita de Lula ao Acre para anunciar investimentos na BR-364, BR-317, ponte de Rodrigues Alves e ferrovia bioceânica

Presidente Lula visita o Acre nesta sexta-feira, 8 de agosto, para anunciar investimentos em infraestrutura. O presidente da República, Luiz...

POLÍCIA

Polícia2 dias atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia3 semanas atrás

Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...

EDUCAÇÃO

Educação2 minutos atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Educação7 horas atrás

Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Educação1 semana atrás

Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...

CONCURSO

Concurso9 horas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso3 semanas atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Concurso4 semanas atrás

Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia

Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Esporte1 semana atrás

Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
Esporte1 semana atrás

Desafio, Natureza e Superação: Bike Adventure percorre 135 km entre Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri

Adrenalina, superação e contato com a natureza no Alto Acre, marcou neste domingo (27), o encontro entre ciclistas da região...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS