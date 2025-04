Vereadora Lucélia Borges faz indicações de melhorias para a zona rural e zona urbana de Brasileia

A vereadora do município de Brasileia, Lucélia Borges, usou a tribuna na manhã desta terça-feira (15), para fazer algumas indicações de melhorias tanto para a zona rural, como também para a zona urbana. A princípio, a parlamentar iniciou reivindicando melhorias para a rua Raimundo Teodoro, localizada no bairro Marcos Galvão I, que a prefeitura, através da secretaria municipal de obras realize melhorias na infraestrutura desta rua.

A vereadora Lucélia solicitou ainda que a secretaria de obras faça um espaço coberto no bairro Rigamonte para atender os alunos e os idosos na espera do transporte escolar e transporte público, as crianças costumam ficar no sol quente ou na chuva aguardando o transporte escolar e os idosos nos dias de reunião no centro de idoso os idosos também ficam na mesma situação.

Dando continuidade às suas indicações, a vereadora Lucélia Borges solicitou que a secretaria de obras faça a reposição de lâmpadas no bairro Marcos Galvão I, pois há muitos trechos às escuras, principalmente na rua Raimundo Acácio de Sousa.

Já em se tratando da zona rural, a vereadora Lucélia Borges reivindicou melhorias para o ramal do km 75, mais conhecido como ramal da Aurora, pois com as chuvas intensas que tem ocorrido neste período a situação está cada vez mais difícil principalmente pelo fato do ramal ser rota do transporte escolar, em virtude das péssimas condições do ramal, Lucélia aproveitou para reforçar o pedido que já havia sido feito em momentos anteriores.