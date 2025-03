Vereadora Lucélia Borges externa preocupação com os alunos da zona rural por falta de transporte escolar

Durante a sessão desta terça-feira (11), a vereadora Lucélia Borges externou a sua preocupação com os alunos da zona rural que desde que as aulas iniciaram, no dia 10 de fevereiro, tem alunos que ainda não tiveram a oportunidade de participar das aulas, o que tem prejudicado o aprendizado desses alunos, e tudo devido ao transporte escolar.

Na oportunidade, a vereadora Lucélia enfatizou a parceria entre os poderes e a união entre os vereadores, pois o que tem que ser levado em consideração é os interesses da população. Lucélia agradeceu a coordenadora do Núcleo, Profª. Cecília, por ter se colocado a disposição para ajudar a resolver esse problema.

Além desta demanda, a parlamentar fez outras indicações, onde uma delas foi para que a Gerência de esportes troque a rede de proteção da quadra do bairro José Moreira para evitar que durante alguma partida, a bola não escape para o telhado das casas nos arredores e venha causar prejuízos aos moradores.

Outro ponto levantado pela vereadora Lucélia foi a questão da iluminação pública no município de Brasileia, que de acordo com a parlamentar, está uma situação muito precária. Um dos pontos mais precários é a rua Luiz Revollo que está às escuras, assim como outras ruas que estão na mesma situação. Além do problema com a iluminação pública, Lucélia também destacou o problema com a infraestrutura e a falta de drenagem neste período invernoso.

Ainda em se tratando do esporte, a parlamentar aproveitou a oportunidade para fazer um pedido ao prefeito Carlinhos do Pelado para que através do seu gabinete, para que busque parcerias, através de emendas parlamentares para ver a possibilidade da aquisição de um ônibus para a gerência de esportes. De acordo com Lucélia, esta é uma necessidade do município, pois tem as equipes das mais variadas modalidades de esporte, como: Futsal, vôlei, handebol e outras, que precisam participar dos campeonatos estadual ou municipal e sempre é uma preocupação a questão da locomoção.

Por fim, a vereadora Lucélia concluiu parabenizando a gerência de esporte pela iniciativa de realizar o primeiro torneio de baladeira do município de Brasileia que teve uma grande adesão do público, onde serviu para resgatar as memórias da infância e a cultura local.