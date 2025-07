Vereadora Lúcelia Borges, participa de bingo beneficente para ajudar no tratamento de saúde de Antônio Teixeira

Rodrigues Alves celebrou neste domingo (27) seus 33 anos de emancipação política com uma grande festa que reuniu moradores, autoridades locais e estaduais. Entre os presentes esteve a deputada estadual Maria Antônia, acompanhada do esposo, o ex-prefeito Dêda, que tem forte ligação com o município. Maria Antônia destacou a emoção de participar da comemoração e reforçou seu carinho pela cidade:

“Foi uma alegria prestigiar essa festa que celebra a história e o desenvolvimento de Rodrigues Alves. Este município me acolheu com tanto carinho e faz parte da nossa trajetória. Parabenizo o prefeito Salatiel e o vice-prefeito Neto do Jamilson pelo empenho e pela dedicação com que têm conduzido a gestão”, disse a deputada.

A programação de aniversário contou com uma série de atividades que movimentaram a cidade durante todo o dia. Houve desfile cívico com participação de escolas municipais, apresentações culturais, homenagens a personalidades que contribuíram para o crescimento da cidade, além de shows musicais que reuniram a população na praça central.

À noite, o evento teve seu ponto alto com a cerimônia oficial, onde autoridades e convidados destacaram os avanços alcançados pelo município ao longo das últimas décadas e as perspectivas para o futuro.

“Que venham muitos anos de grandes conquistas e realizações para o povo rodriguesalvense”, concluiu Maria Antônia.