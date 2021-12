Vereadora Arlete Amaral diz que o hospital de Brasiléia está um caos, não tem médicos para atender os doentes

A vereadora e presidente da Câmara de Brasileia Arlete Amaral (Solidariedade) usou as redes sociais para cobrar mais uma vez do secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), providências sobre a falta de médicos no Hospital Regional do Alto Acre.

Em sua publicação, a vereadora afirmou o seguinte: “Caos no hospital de Brasiléia não tem médicos para atender os doentes, um verdadeiro abandono”. (Veja a baixo)

Esta situação de falta de médico para atender os pacientes no Hospital de Alto Acre já vem se arrastando muitos anos entra governo, sai governo e nada muda. Há três anos, enquanto governador, Gladson Cameli ainda não olhou com bons olhos para a saúde daquela região, o Hospital da região é um verdadeiro caos em um administração que até hoje não diz pra que veio.

Se a três ano de governo, Gladson não fez avanços na saúde do estado, imagine em 2022 que é período eleitoral.

O maior problema agora do governo é com a justiça, pois depois da operação em seu apartamento e boa parte dos órgãos do governo, que de acordo a polícia Federal os desvio de quase 1 bilhão recursos estes desviados da saúde Educação não poderia esperar situação diferente desta em quem a saúde do Acre passa.

Se o governo não investiu na saúde, imagine agora que não tem mais o dinheiro porque foi parar no bolso de terceiros, pior para o governo que não zelou pelo dinheiro público.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.