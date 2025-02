Vereador Zemar e o deputado Eduarto Ribeiro únem forças sobre a situação da falta de especialistas no Hospital Regional do Alto Acre

(Assessoria) – Em busca de recursos para diversas áreas para o estado do Acre e para tratar de políticas públicas, o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, cumpriu uma extensa agenda de reuniões em Brasília durante esta semana.

Desde encontros com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para falar sobre liberações ambientais para viveiros, onde serão ofertadas mudas de cacau, café e açaí a produtores rurais do estado como forma de contribuir para desenvolvimento socio-econômico do povo acreano, até reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar de voos internacionais entre o Acre e o Peru.

Gonzaga também se reuniu com a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Perpétua Almeida, onde também foi tratado sobre os viveiros com mudas para serem distribuídas ao homem do campo. O parlamentar também parabenizou Perpétua pelo apoio dado ao Complexo Industrial do Café em Mâncio Lima, que será inaugurado em breve e vai beneficiar milhares de cafeicultores da região do Juruá.

“O cultivo do café tem crescido muito no nosso estado e gerado emprego e renda. Temos que aproveitar o apoio do governo federal para impulsionar ainda mais o agronegócio no Acre. Precisamos tratar de políticas públicas que incentivem o homem do campo a produzir. Viveiros de cacau, café e açaí é uma forma de ajudar quem trabalha com agricultura familiar”, disse.

A primeira reunião ocorreu na terça-feira (11), com o ministro Silvio Costa, onde foi definido que até o final do primeiro semestre deste ano uma empresa peruana começará a operar voos comerciais e de carga entre o Acre e o Peru. Gonzaga é um defensor da integração comercial com o país vizinho. Ele tem liderado comitivas até o Peru para estreitar laços com autoridades e empresários peruanos.

“A reunião com o ministro Silvio Costa foi muito produtiva. Ele nos garantiu que virá ao Acre para lançar o primeiro voo do nosso estado até o Peru. Isso representa um avanço para a nossa região. Além de impulsionar a economia, vai facilitar para quem quer sair do Acre e ir até países da América do Sul”, disse o deputado.

Na quarta-feira (12), Gonzaga se reuniu com representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, acompanhado do deputado federal José Adriano, para tratar sobre a regionalização dos produtos comercializados com o Peru e a Bolívia e reforço na fiscalização da fronteira.

Já na quinta-feira (13), o parlamentar se reuniu com a ministra Marina Silva para debater pautas relacionadas ao meio ambiente e ao agronegócio. Durante a reunião foi discutido sobre liberação ambiental para instalação de viveiros que irão beneficiar milhares de trabalhadores rurais que apostam na produção agrícola como forma de geração de emprego e renda ao povo acreano. Também foi tratado sobre recursos do Fundo Amazônia, limpezas de rios e igarapés e soluções para a seca dos rios em Tarauacá e Feijó que dificultam a produção agrícola e transporte de pessoas e mercadorias durante o verão.

“A ministra Marina Silva é acreana e conhece bem a nossa realidade. Ela nos recebeu com atenção e compromisso em atender nossas demandas para contribuir com o desenvolvimento do Acre”, disse o parlamentar.

Gonzaga também se reuniu com o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Grass, para tratar sobre a retomada dos usos rituais da ayahuasca como patrimônio cultural do Brasil. “Isso significa reabrir diálogo com a comunidade ayahuasqueira, instituições religiosas e povo indígenas, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas”, disse.

Na última agenda do dia, o parlamentar acreano esteve com o diretor nacional de Esporte, Luiz Vanucci, para falar sobre o fortalecimento do esporte no Acre. “Sempre fui um grande apoiador dessa pauta, porque sei o quanto o esporte transforma vidas, principalmente para a nossa juventude”, finalizou.