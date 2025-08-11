Tudo sobre Política
Vereador Joabe Lira reforça compromisso com igrejas e elogia Prefeitura por diálogo no Plano Diretor
(Marcela Jansen) O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (UB), participou na segunda-feira, 11, da apresentação do novo Plano Diretor a pastores e líderes de igrejas evangélicas, promovida pela Prefeitura. O encontro teve como objetivo apresentar as alterações propostas no texto e ouvir o segmento religioso antes do envio do projeto ao Legislativo.
Para Joabe, a participação das igrejas no debate é estratégica, já que o Plano Diretor define regras que impactam diretamente na abertura e funcionamento de templos, como exigências para estacionamento próprio.
“Convidamos as igrejas e os pastores para participar porque sabemos o impacto direto que o Plano Diretor terá no funcionamento dos templos. Hoje foi o encerramento da etapa no Executivo e, agora, o debate continua no Legislativo. Primeiro, nas comissões, e depois no plenário. Muitas das reivindicações apresentadas pelos líderes já foram contempladas no texto e, o que ainda precisar de ajuste, vamos discutir e corrigir”, afirmou.
O presidente explicou que um documento com as propostas das igrejas já foi encaminhado aos vereadores e defendeu que a categoria mantenha uma comissão permanente de diálogo com o Legislativo. “Sugiro que mantenhamos uma representação formal das igrejas para acompanhar de perto a tramitação. Isso facilita o diálogo e garante que o que foi acordado aqui não se perca no caminho”, disse.
Evangélico desde a infância, Joabe Lira ressaltou o papel social das igrejas na capital. “As igrejas não são apenas prédios, são lugares que transformam vidas, resgatam famílias e combatem a fome e o vício. Isso precisa do apoio do poder público”, destacou.
Na ocasião, o prefeito Tião Bocalom também apresentou pontos centrais do projeto. Entre as alterações propostas, está a legalização de templos religiosos que, devido às normas atuais, encontram-se em situação irregular. “É o mínimo que o poder público pode fazer por instituições que prestam um serviço tão valioso à nossa sociedade”, afirmou Bocalom.
O texto inclui ainda mudanças voltadas ao setor comercial, como a criação de soluções para a falta de estacionamentos na região central e a revisão da cobrança da taxa de lixo para igrejas. Segundo o prefeito, as medidas visam apoiar quem gera emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Rio Branco.
Após passar pelas comissões, o Plano Diretor será discutido em audiência pública, reunindo vereadores, representantes da Prefeitura, líderes religiosos e outros setores da sociedade. A expectativa é de um debate amplo e aprofundado, com participação ativa da população antes da votação final no plenário.
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos”, diz Nicolau ao prestigiar costelaço da Maçonaria
O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior ( PP), prestigiou na tarde deste sábado,9, a 9• edição do Costelaço da Marçonaria, evento realizado no Parque de Exposições, em Rio Branco, que reuniu mais de três mil pessoas.
A festa foi promovida e organizada pela Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, presidida pelo Grão Mestre Júnior Damasceno. São 1.600 membros efetivos, mas somadas as famílias, a comunidade tem cerca de 10 mil pessoas.
Nicolau foi recebido pelo anfitrião e parabenizou a entidade pela iniciativa. Todo recurso financeiro arrecado com o evento, é destinado para as ações da Casa de Acolhimento Solar das Acácias, mantida pela Maçonaria, que oferta hospedagem, alimentação, transporte e suporte a pessoas do interior do estado que vem a Rio Branco em busca de tratamento de saúde.
“Pra nós é uma honra receber o presidente Nicolau aqui no nosso evento. Todo trabalho aqui é voluntário, para fortalecer uma causa. Nossa gratidão a todo o legislativo estadual pelo apoio que sempre nos deram”, disse Júnior Damasceno.
Nicolau se interessou pelo projeto social e disse que vai realizar uma visita para conhecer a casa de acolhimento. O presidente do Legislativo ainda destacou o empenho e o voluntariado de todos os membros da Maçonaria, o que garantiu o sucesso do evento.
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos. Iniciativas iguais essa, vou sempre apoiar. Deixo meu abraço a todos os membros da maçonaria e quero o mais breve possível conhecer a casa de acolhimento “, disse Nicolau.
O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestigiaram o evento.
