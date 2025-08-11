Vereador Joabe Lira reforça compromisso com igrejas e elogia Prefeitura por diálogo no Plano Diretor

(Marcela Jansen) O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (UB), participou na segunda-feira, 11, da apresentação do novo Plano Diretor a pastores e líderes de igrejas evangélicas, promovida pela Prefeitura. O encontro teve como objetivo apresentar as alterações propostas no texto e ouvir o segmento religioso antes do envio do projeto ao Legislativo.

Para Joabe, a participação das igrejas no debate é estratégica, já que o Plano Diretor define regras que impactam diretamente na abertura e funcionamento de templos, como exigências para estacionamento próprio.

“Convidamos as igrejas e os pastores para participar porque sabemos o impacto direto que o Plano Diretor terá no funcionamento dos templos. Hoje foi o encerramento da etapa no Executivo e, agora, o debate continua no Legislativo. Primeiro, nas comissões, e depois no plenário. Muitas das reivindicações apresentadas pelos líderes já foram contempladas no texto e, o que ainda precisar de ajuste, vamos discutir e corrigir”, afirmou.

O presidente explicou que um documento com as propostas das igrejas já foi encaminhado aos vereadores e defendeu que a categoria mantenha uma comissão permanente de diálogo com o Legislativo. “Sugiro que mantenhamos uma representação formal das igrejas para acompanhar de perto a tramitação. Isso facilita o diálogo e garante que o que foi acordado aqui não se perca no caminho”, disse.

Evangélico desde a infância, Joabe Lira ressaltou o papel social das igrejas na capital. “As igrejas não são apenas prédios, são lugares que transformam vidas, resgatam famílias e combatem a fome e o vício. Isso precisa do apoio do poder público”, destacou.

Na ocasião, o prefeito Tião Bocalom também apresentou pontos centrais do projeto. Entre as alterações propostas, está a legalização de templos religiosos que, devido às normas atuais, encontram-se em situação irregular. “É o mínimo que o poder público pode fazer por instituições que prestam um serviço tão valioso à nossa sociedade”, afirmou Bocalom.

O texto inclui ainda mudanças voltadas ao setor comercial, como a criação de soluções para a falta de estacionamentos na região central e a revisão da cobrança da taxa de lixo para igrejas. Segundo o prefeito, as medidas visam apoiar quem gera emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Rio Branco.

Após passar pelas comissões, o Plano Diretor será discutido em audiência pública, reunindo vereadores, representantes da Prefeitura, líderes religiosos e outros setores da sociedade. A expectativa é de um debate amplo e aprofundado, com participação ativa da população antes da votação final no plenário.