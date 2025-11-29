Vereador Joabe Lira presta homenagem a cidadãos que contribuem para o crescimento de Rio Branco

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, conduziu na noite de sexta-feira, 28, no auditório do Detran, a solenidade de entrega dos Títulos de Cidadão Rio-Branquense, Cidadão Verde e Campos Pereira. A cerimônia reuniu mais de uma centena de homenageados, familiares e autoridades, em um evento marcado pelo reconhecimento público às pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, comunitário e econômico da capital acreana.

Na oportunidade, o parlamentar destacou que homenagear cidadãos que ajudam a construir a cidade é um dos atos mais significativos do Parlamento Municipal. “Estas pessoas fazem parte da história viva de Rio Branco. Cada trajetória representa trabalho, entrega e compromisso com a coletividade. Esta solenidade é a maneira que a Câmara encontra de agradecer e reconhecer quem ajuda a construir uma cidade mais justa, mais humana e mais forte”, afirmou.

Os homenageados do chefe do Legislativo foram: Luciane Cascia de Araújo Martins, Alexander Santos de Carvalho, Francisco Alves de Assis Filho, Eracides Caetano de Souza, Higo Shahenno Muniz dos Santos e Carlos Alberto Alves Nasserala.

Joabe ressalta que cada nome representa uma contribuição única para a capital. Para o presidente, “valorizar essas trajetórias é reforçar o compromisso da Câmara com aqueles que ajudam a transformar Rio Branco diariamente”.

E acrescentou: “muitos dos homenageados nasceram em outras cidades, mas escolheram Rio Branco como lar e dedicam a ela seu trabalho e seu talento. Outros nasceram aqui e mantêm viva a identidade da nossa capital. Todos têm em comum o compromisso com o bem da nossa gente”, finalizou.