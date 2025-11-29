Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Vereador Joabe Lira presta homenagem a cidadãos que contribuem para o crescimento de Rio Branco

Publicados

29 de novembro de 2025

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, conduziu na noite de sexta-feira, 28, no auditório do Detran, a solenidade de entrega dos Títulos de Cidadão Rio-Branquense, Cidadão Verde e Campos Pereira. A cerimônia reuniu mais de uma centena de homenageados, familiares e autoridades, em um evento marcado pelo reconhecimento público às pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, comunitário e econômico da capital acreana.

Na oportunidade, o parlamentar destacou que homenagear cidadãos que ajudam a construir a cidade é um dos atos mais significativos do Parlamento Municipal. “Estas pessoas fazem parte da história viva de Rio Branco. Cada trajetória representa trabalho, entrega e compromisso com a coletividade. Esta solenidade é a maneira que a Câmara encontra de agradecer e reconhecer quem ajuda a construir uma cidade mais justa, mais humana e mais forte”, afirmou.

Os homenageados do chefe do Legislativo foram: Luciane Cascia de Araújo Martins, Alexander Santos de Carvalho, Francisco Alves de Assis Filho, Eracides Caetano de Souza, Higo Shahenno Muniz dos Santos e Carlos Alberto Alves Nasserala.

Joabe ressalta que cada nome representa uma contribuição única para a capital. Para o presidente, “valorizar essas trajetórias é reforçar o compromisso da Câmara com aqueles que ajudam a transformar Rio Branco diariamente”.

E acrescentou: “muitos dos homenageados nasceram em outras cidades, mas escolheram Rio Branco como lar e dedicam a ela seu trabalho e seu talento. Outros nasceram aqui e mantêm viva a identidade da nossa capital. Todos têm em comum o compromisso com o bem da nossa gente”, finalizou.

Câmara de Rio Branco homenageia personalidades indicadas pelo o vereador André Kamai em noite de reconhecimento

29 de novembro de 2025

29 de novembro de 2025

Personalidades recebem honrarias na Câmara de Rio Branco por indicação de André Kamai – Foto: Paulo Murilo

A noite desta sexta-feira (28) foi marcada por emoção, memórias e gratidão na Câmara Municipal de Rio Branco. O vereador André Kamai (PT) prestou homenagem a cinco personalidades cuja trajetória se entrelaça com o desenvolvimento da capital, cada uma contribuindo de maneira singular para a vida da cidade.

Entre os homenageados está o empresário Mário Marques Neto, que chegou ao Acre ainda jovem e construiu aqui sua família, sua empresa e um legado de trabalho que hoje gera emprego e renda para dezenas de famílias. O reconhecimento também chegou ao professor e pesquisador Roraima Moreira da Rocha, figura histórica da saúde pública no estado. Seu nome está ligado ao combate à malária, à pesquisa científica e à formação de profissionais que ajudam a manter o SUS forte no Acre.

Do campo da educação, a professora Esperanza Lucila Hernández Angulo recebeu o título por sua dedicação ao ensino superior e pela missão de levar formação acadêmica a comunidades isoladas. Sua presença em municípios de difícil acesso ajudou a transformar a realidade de salas de aula da capital ao interior.

A lista segue com o engenheiro Ricardo Alexandre Xavier Gomes, que há mais de duas décadas atua no setor elétrico e hoje preside a Energisa Acre. Sua contribuição tem impacto direto no cotidiano dos rio-branquenses, especialmente na modernização e na continuidade dos serviços que movem a cidade.

Fechando a noite, Afrânio Moura de Lima foi agraciado com a honraria Campos Pereira. Educador físico, gestor público e atleta master, Afrânio dedicou a vida ao esporte e ao lazer comunitário, ajudando a formar gerações e fortalecendo o papel do esporte como ferramenta de cidadania.

Para André Kamai, a cerimônia foi um momento de afirmar o valor dessas trajetórias.
“Cada homenageado carrega uma história que inspira. Reconhecer essas pessoas é reconhecer quem constrói Rio Branco com trabalho, compromisso e amor pelo nosso povo”, completou o parlamentar.

Noite de reconhecimento: Câmara de Rio Branco homenageia indicados por André Kamai – Fotos: Paulo Murilo

Indicação de André Kamai leva personalidades a receberem homenagem na Câmara de Rio Branco – Foto: Paulo Murilo

