Vereador Joabe Lira destaca sucesso do projeto ‘Semana do Brincar’ e reforça compromisso com o bem-estar infantil

(Assessoria) – O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), celebrou o sucesso das atividades promovidas durante o Dia das Crianças, por meio do projeto Semana do Brincar, que reuniram famílias e crianças em um dia inteiro de lazer, brincadeiras e ações voltadas à comunidade.

De acordo com o parlamentar, o evento foi marcado por alegria, solidariedade e integração. “Foi um dia de recreação e um sentimento de muita alegria poder levar essas ações para crianças carentes, para famílias que muitas vezes não têm condições de comemorar. Foi muito bom, uma diversão muito grande”, afirmou Joabe.

O presidente também destacou que a data vai além da comemoração. “O Dia da Criança é um lembrete do nosso compromisso com o bem-estar, o cuidado e os direitos das crianças. É um momento de olhar com atenção e carinho para elas, garantindo que possam viver com dignidade, alegria e esperança”, completou.

Joabe adiantou ainda que o projeto Semana do Brincar terá continuidade no próximo ano, com novas atividades e parcerias. “Foi uma ação gratificante, que marcou a vida de muitas crianças. No próximo ano, queremos ampliar ainda mais essas atividades, levando diversão, inclusão e afeto a quem mais precisa”, finalizou.