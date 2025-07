Vereador Joabe Lira assume como prefeito em exercício de Rio Branco e garante continuidade das ações prioritárias da gestão

(Marcela Jansen) – O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), assumiu interinamente o cargo de prefeito da capital acreana nesta sexta-feira, 25 de julho, em razão da ausência simultânea do prefeito e do vice-prefeito do município. A medida segue o que determina a legislação sobre a linha sucessória do Executivo municipal.

Durante o período em que responde pela chefia do Executivo, Joabe Lira dará continuidade às agendas institucionais e às ações em andamento, com foco nas áreas de infraestrutura, geração de emprego e renda e fortalecimento da economia local, mantendo o ritmo de trabalho e os avanços consolidados pela gestão do prefeito Tião Bocalom.

“Nosso papel é garantir que os projetos tenham continuidade e que a cidade siga avançando. Estamos acompanhando de perto obras importantes e reforçando a responsabilidade com os recursos públicos”, afirmou o prefeito em exercício.

Nos últimos anos, a gestão municipal sob comando de Tião Bocalom tem se destacado pela entrega de dezenas de obras de infraestrutura urbana, pela reestruturação da rede de atenção básica em saúde e pelas políticas voltadas ao incentivo à produção rural e à economia local.

Entre os principais projetos em execução, estão a pavimentação de ruas em bairros historicamente afetados por alagamentos e falta de estrutura, a revitalização de praças e unidades de saúde, além de parcerias estratégicas para fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico.

A Prefeitura informa que os serviços essenciais e os programas prioritários da gestão seguem mantidos normalmente, sob supervisão das secretarias responsáveis.

“Assumo a Prefeitura com serenidade e espírito público, respeitando a confiança da população e o compromisso institucional com a cidade. Seguiremos trabalhando com seriedade, garantindo estabilidade administrativa e continuidade a um trabalho que tem transformado positivamente a realidade de Rio Branco”, concluiu Joabe Lira.

A interinidade será mantida até o retorno dos titulares ao comando do Executivo municipal.