Vereador James do Lacen diz que sua bandeira a frente de seu mandato será a saúde pública de Rio Branco

A deputada estadual Maria Antônia (PP) tem se mostrado ativa na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e com o mandato participativo em defesa dos interesses da saúde pública do estado, a mesma tem feito reivindicações importantes ao governo em prol da saúde.

Durante a sessão que aconteceu na manhã desta quinta-feira (09), a parlamentar iniciou agradecendo ao governo federal que vai enviar para o estado do Acre a quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para desafogar a demanda nas filas de cirurgias de todo o Acre e posteriormente solicitou que o governo, por meio da Sesacre, viabilize a implantação de serviços de cardiologia e neurologia no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com a instalação do aparelho de hemodinâmica.

A mesma destacou também a importância e a eficácia do referido aparelho que permite a realização de exames e intervenções minimamente invasivas com baixa radiação e contraste, como neurocirurgias, cirurgias vasculares e cardiologia intervencionista, como cateterismos cardíacos e angioplastias.

Em sua justificativa, Maria Antônia ressalta que se a Sesacre implantar este serviços na referida Unidade de Saúde vai tornar a vida desses paciente mais simples, pois atualmente os serviços de cardiologia e neurologia são feitos somente em Rio Branco, fazendo com que o público que precisa destes serviços, precise se deslocar para a capital gerando custos não só para os pacientes como também para o estado.

A deputada aproveitou a oportunidade para repudiar os preços abusivos das passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, ou vice-versa.

