Vereador Biliarte agradece a deputada Perpétua Almeida pelos recursos que irão garantir a maior mobilização esportiva já realizada em Porto Walter

Os partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) estiveram reunidos na noite desta terça-feira, 12, para debater a aliança deste campo e definir pontos importantes do processo eleitoral de 2022.

Entre as definições está a data da convenção conjunta que será realizada dia 30 de julho, na sede do Partido dos Trabalhadores, além da chapa de candidatos proporcionais, que deverá ser finalizada até essa sexta-feira.

O encontro também definiu a Comissão Provisória da Federação, que segue com a seguinte formação: PT na presidência representado por Manoel Lima, o PV na vice-presidência representado por Shirley Torres e o PC do B com a secretaria-geral representado por Eduardo Farias.

Os dirigentes afirmaram que seguem dialogando com os partidos de esquerda em torno da chapa majoritária ao governo e senado e o fortalecimento da candidatura de Lula e Alckmin à presidência da República.

“Vamos continuar ampliando o diálogo com o PSB, PSOL, Rede Sustentabilidade e demais forças políticas de esquerda com o objetivo de fortalecer uma candidatura majoritária que nos represente e que seja a melhor para o Acre”, disse Manoel Lima, presidente Regional do PT.