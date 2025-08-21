Tudo sobre Política
Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco
Tudo sobre Política
André Kamai reafirma seu compromisso de fazer política de forma participativa – Foto: Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) apresentou nesta quarta-feira, 20, um projeto de lei que pode mudar de forma profunda o desenho de como Rio Branco pensa e executa suas políticas para o campo. A proposta cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável (CMDRS), espaço que une poder público, sindicatos, movimentos sociais, associações, povos indígenas, mulheres e jovens rurais em torno de um objetivo comum: fortalecer a agricultura familiar e dar vez e voz a quem sustenta a mesa de milhares de famílias da capital.
O projeto não nasceu de gabinete, mas da escuta atenta às comunidades rurais. Na audiência pública realizada na Transacreana, produtores, extrativistas, pecuaristas e lideranças comunitárias expuseram suas dores: crédito que não chega, mecanização sem planejamento, irrigação sem água, calcário sem assistência técnica. Realidades que, segundo Kamai, revelam um padrão de descaso histórico. “Esse não é um projeto meu. Sou apenas porta-voz de uma demanda dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Eles pediram representatividade, pediram um espaço legítimo para participar das decisões que afetam suas vidas. O Conselho nasce desse clamor”, disse.
Entre as atribuições do CMDRS estão elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, acompanhar a aplicação de recursos em programas como o da alimentação escolar e propor iniciativas que garantam produção de qualidade, renda e dignidade às famílias rurais.
Para Kamai, o Conselho também será um instrumento de justiça social: “Hoje temos mais de 900 famílias vivendo da agricultura familiar em Rio Branco. São homens e mulheres que resistem sem apoio suficiente. Com o Conselho, queremos garantir transparência, planejamento e participação social, para que cada real investido chegue a quem realmente precisa”.
O parlamentar destacou que o projeto foi construído coletivamente com entidades como o STTR, o SINPASA, a FETACRE, a CUT e cooperativas locais. “Quando a Câmara sai dos muros e vai até a comunidade, nasce resultado concreto. Esse é um passo decisivo para que o trabalhador rural deixe de ser apenas objeto de discurso e passe a ser sujeito das políticas públicas”, reforçou.
O projeto agora segue para análise das comissões da Câmara Municipal e, antes da votação em plenário, será debatido em audiência pública, garantindo que o texto final seja fruto do diálogo entre Legislativo e sociedade.
Com essa iniciativa, André Kamai reafirma seu compromisso de fazer política de forma participativa, ouvindo quem mais entende da vida no campo: os próprios agricultores.
Tudo sobre Política
Senador Alan Rick recebe em Brasília a estudante acreana Nicoly Ketlen, vencedora do Jovem Senador 2025
O senador Alan Rick (União-AC) recebeu em seu gabinete, em Brasília, a estudante Nicoly Ketlen Silva, moradora de Cruzeiro do Sul e primeira colocada da etapa estadual do programa Jovem Senador 2025.
Nicoly se destacou entre os participantes do Acre com a redação sobre o tema “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”, alcançando a maior pontuação do estado e garantindo sua participação na etapa nacional, que reúne os vencedores de todo o país.
Durante a visita, o senador parabenizou a estudante pela conquista e ressaltou a importância do programa como incentivo ao protagonismo da juventude acreana. “É uma alegria enorme receber a Nicoly no Senado. Ela representa não apenas Cruzeiro do Sul, mas todo o Acre, mostrando que nossa juventude tem talento, consciência cidadã e vontade de construir um futuro melhor para o Brasil.” destacou Alan Rick.
A estudante Yasmin da Silva Freitas, também de Cruzeiro do Sul foi a segunda colocada na etapa estadual. Em terceiro lugar ficou Ana Carolina da Silva Queiroz, de Rio Branco.
O Jovem Senador é uma iniciativa do Senado Federal voltada a estudantes do ensino médio da rede pública, com idade de até 19 anos. Todos os anos, um aluno de cada unidade da federação é selecionado por meio de concurso de redação e participa de uma semana de atividades em Brasília, vivenciando de perto o processo legislativo e apresentando propostas que podem se transformar em projetos reais.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul organiza estacionamentos e amplia estrutura para o Festival da Farinha
Prefeitura de Rodrigues Alves em parceria com Sebrae apresenta projeto de interiorização da inovação
Brasiléia amplia atendimento a crianças com TEA e se torna referência com o “Meu Mundo”
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco
POLÍTICA
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
-
Política Destaque7 dias atrás
Bocalom lança edital de quase R$ 5 milhões para decoração natalina de 2025; Casa do Papai Noel e Pinheiro Digital vão custar quase R$ 1 milhão
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
-
Política6 dias atrás
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado