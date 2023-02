Veja quem é o novo presidente da Assembleia do Acre; Luiz Gonzaga está no sexto mandato de deputado estadual

A cada eleição o deputado André da Droga Vale (Podemos) tem aumentado o número de votos para representar os acreanos na Assembleia Legislativa do Acre. Do balcão da farmácia Droga Vale, localizada na cabeceira da ponte, na cidade de Rio Branco, capital do Acre, o deputado iniciou sua trajetória na eleição estadual de 2010. Na primeira disputa ficou na primeira suplência do PMN, com 2.088 votos. Foi a primeira experiência de André. “Naquele pleito saí com o Petecão, sem experiência nenhuma e para minha surpresa, eu tirei 2.088 votos. E continuei com o meu trabalho atrás do balcão da farmácia. Procurando ouvir e ajudar as pessoas”.

Quatro anos depois veio a primeira vitória, dessa vez, compondo o antigo PRP. “Em 2014 saí candidato novamente e Deus me contemplou com uma vitória. Obtive 3.703 votos. Assumi em fevereiro de 2015 e sempre busquei votar nos projetos que venham beneficiar a nossa população”. No ano de 2018, André enfrentou as urnas pelo Republicano, concorrendo numa chapa fortíssima. Foi suplente novamente, mas com uma votação acima dos cinco mil votos. “Concorrei numa chapa muito forte. Fui o 14º mais votado do pleito, mas fiquei fora, mesmo tendo tirado 5.827 votos. E fiquei mais de dois anos fora do mandato, vim assumir com a cassação do Josa da Farmácia (pessoa que tenho muito respeito e admiração)”, salienta o parlamentar.

Com um ano e pouco meses de mandato, o povo do Acre lhe deu uma vitória folgada em 2022. “No pleito fui o sétimo mais votado. Deus me deu uma vitória folgada. E hoje nós tomamos posse no terceiro mandato. E o povo acreano pode esperar que o deputado André sempre vai votar em prol do Acre, dando voz aos que não têm voz. Sempre beneficiando nossos colonos, ribeirinhos”, garante o deputado.

André Vale é casado com Lucilene Rodrigues há mais de 20 anos. Dessa união nasceu a filha Letícia Vale. “Quero agradecer a Deus por mais essa conquista, a minha família, e aos nossos eleitores do Acre, principalmente os 8.157 acreanos que confiaram seu voto em mim”, agradeceu.

