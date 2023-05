Veja o vídeo: Deputado Tadeu Hassem participa de Sessão Solene, na Aleac, em alusão ao dia da Enfermagem

Veja o vídeo:

Na manhã desta quinta-feira (11), o deputado estadual Tadeu Hassem participou de uma Sessão Solene realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, em alusão ao dia da Enfermagem, comemorado mundialmente no dia 12 de maio.

Na oportunidade, Tadeu Hassem parabenizou o proponente da solenidade, deputado Adailton Cruz, pela sua posição de sempre permanecer firme junto a sua categoria e enalteceu a importância da enfermagem, enfatizando que os enfermeiros são os para-choques da saúde pública e privada de todas as unidades.

O parlamentar ainda destacou que o Estado Brasileiro têm uma dívida histórica com cada enfermeiro e registrou reconhecer falhas por parte do poder público. Além disse, Hassem fez seus agradecimentos a esses profissionais pelo serviço prestado.

“Para mim, é uma honra fazer parte dessa legislatura e presenciar essa sessão solene em meu primeiro mandato. Tenho aprendido muito com o deputado Adailton Cruz sobre saúde pública e presenciei ele, mesmo sendo da base governista, dizendo que se for para ficar contrário à sua categoria, ele não seria base, mas sim saúde. A enfermagem é o pára-choque da saúde pública, que atua como a mão estendida num momento de vulnerabilidade”, concluiu Tadeu.