Veja o vídeo: deputado Tadeu Hassem destaca chegada da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo

Aleac – O deputado Tadeu Hassem (Republicanos) falou durante sessão ordinária desta terça-feira (16), sobre a chegada da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo no dia de ontem. Ele propôs uma audiência pública para debater o documento antes do recesso parlamentar.

“Ontem recebemos a LDO, esse Projeto de Lei que é tão importante quanto o de Orçamento Público, pois é nele que se trata das indicações e índices de servidores públicos. Trata-se de um indicativo do que poderá acontecer em setembro com a Lei Orçamentária. Por isso, proponho uma audiência pública para debatermos a questão antes do recesso parlamentar”, disse.

O parlamentar também fez um convite a Mesa Diretora da Aleac, para uma audiência pública promovida pelo Senado e proposta pelo senador Sérgio Petecão (PSD), no município de Brasileia. O encontro, que contará com a presença dos ministros Flávio Dino e José Múcio, servirá para debater a segurança na fronteira.

“Sabemos da importância da fronteira, devido aos furtos e roubos e entrada de drogas. Então, nosso intuito é fortalecer a segurança nessa área”, finalizou.

Veja o vídeo: