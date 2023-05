Veja o vídeo: Deputada Maria Antônia participa de sessão solene em alusão ao Dia Nacional do Defensor Público

Na manhã desta quinta-feira (18), a deputada estadual Maria Antônia participou de uma sessão solene, realizada pela Assembleia Legislativa do Acre – ALEAC, em alusão ao Dia Nacional do Defensor Público, comemorado no dia 19 de maio.

Na oportunidade, a parlamentar destacou a importância desses profissionais para o público menos favorecido, e o importante trabalho que beneficia milhares de pessoas em todo o estado do Acre.

Em seu pronunciamento, Maria Antônia falou da satisfação em poder parabenizar os defensores públicos e falou da honra em fazer parte do judiciário, pois desde 1994, Maria é servidora do Tribunal de Justiça.

“Quero parabenizar, reverenciar e bater palmas para Defensoria Pública do nosso país e em especial, a do nosso Estado. Essa instituição que presta um papel tão importante para a população carente do Acre. Todas as homenagens ainda são poucas para fazer o reconhecimento que essa instituição merece”, concluiu a parlamentar.

A Defensoria Pública do Estado do Acre foi criada e regulamentada por intermédio da Lei Complementar Estadual nº 96, de 24 de julho de 2001. Posteriormente, o referido diploma normativo foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 158, de 06 de fevereiro de 2006, que instituiu a atual Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Acre.

