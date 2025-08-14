Tudo sobre Política
União no Acre cede imóvel à Colônia de Pescadores de Feijó e fortalece o projeto ‘Pesca Mais Feijó
A Superintendência do Patrimônio da União no Acre (SPU/AC) realiza, neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 10 horas, a cerimônia de assinatura do contrato de cessão de um imóvel da União para a Colônia de Pescadores e Aquicultores de Feijó (COLPAF). O ato será realizado no endereço do próprio imóvel, localizado na Avenida Epaminondas Martins, nº 480, no centro do município.
O contrato garante à COLPAF o uso de um terreno com área de 1.976,28 m², que será destinado a atividades ligadas ao fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura no município, no âmbito do projeto “Pesca Mais Feijó”.
A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho dos pescadores e aquicultores locais, fomentar a produção sustentável e ampliar a geração de renda para as famílias que dependem do setor.
De acordo com o superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, a cessão representa um passo importante para a regularização do uso do espaço e para a valorização da atividade pesqueira. “Estamos garantindo segurança jurídica para que a Colônia possa investir, crescer e contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico e social de Feijó”, destacou.
O presidente da COLPAF, Charles Guimarães dos Santos, também celebrou a conquista. “Esse imóvel será um espaço estratégico para nossas ações, desde reuniões e capacitações até atividades de beneficiamento e comercialização do pescado. É um avanço significativo para todos os pescadores e aquicultores do município”, afirmou.
O evento contará com a presença de autoridades locais, representantes do setor pesqueiro e membros da comunidade. A expectativa é que a cessão do imóvel potencialize projetos voltados à sustentabilidade, à inovação e à melhoria da infraestrutura para os trabalhadores da pesca e aquicultura em Feijó.
Com ônibus adquirido por emenda do senador Alan Rick, OCA Móvel chega ao Bujari e amplia atendimentos no Acre
Ônibus entregue em julho já passou por quatro municípios levando mais de 100 serviços para mais perto da população – Fotos: Gustavo Bardales
O município de Bujari recebeu nesta quarta-feira, 13, a mais recente edição da OCA Móvel, projeto que leva emissão de documentos e mais de 100 serviços diretamente à população. A estrutura utilizada é um ônibus adquirido com R$ 1.314.428,00 em emenda parlamentar destinada pelo senador Alan Rick.
O veículo foi entregue em julho deste ano, na primeira ação com a nova estrutura, realizada em Porto Acre. Desde então, a unidade móvel já esteve também na comunidade Transacreana (zona rural de Rio Branco), na Expoacre e em Mâncio Lima. Com a edição de hoje, o número de atendimentos realizados com o ônibus deve se aproximar dos 2 mil.
O projeto OCA Móvel foi lançado em agosto de 2022, com a primeira ação no bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Na época, sem ônibus próprio, as ações eram realizadas em escolas e prédios públicos cedidos aos finais de semana. Desde então, o projeto tem atendido diversas localidades, oferecendo serviços como emissão de documentos, consultas a processos e atendimento sobre serviços de energia elétrica, água e esgoto.
Com a chegada do ônibus, adquirido por emenda do senador Alan Rick, a OCA Móvel passou a oferecer mais conforto, mobilidade e alcance, levando mais de 100 serviços diretamente aos moradores de cada município visitado. Entre os mais procurados estão: emissão da Carteira de Trabalho Digital, impressão do cartão SUS, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), 2ª via de título de eleitor, 2ª via de CNH, serviços de CPF e entrada no seguro-desemprego.
Moradores da zona rural elogiaram a iniciativa. A agricultora Ana Maria Miranda Brandorff, do Ramal Espinhara, saiu de casa cedo e garantiu o atendimento.
“Isso aqui é uma maravilha pra gente que mora na zona rural e não tem acesso fácil ao prédio da OCA, que fica muito longe pra nós. Vim tirar a identidade da minha filha e renovar a minha. É muito gratificante ter um atendimento desses aqui. Agradeço ao senador Alan Rick por essa emenda e peço que continue olhando pelo nosso município.”
A estudante Keyla Vitória Vieira da Silva, de 15 anos, também foi atendida junto com a mãe, Lidiane Vieira da Silva, que aprovou o serviço.
“Foi muito bom. Consegui tirar a identidade da minha filha e do meu filho. Fomos muito bem atendidos. Valeu a pena acordar cedo. Está aprovado, nota dez.”
Para o senador Alan Rick, o investimento no OCA Móvel representa mais do que infraestrutura.
“Nosso mandato está comprometido em promover cidadania, facilitando o acesso a serviços públicos tão necessários para a vida das pessoas, especialmente nos municípios e comunidades mais afastadas.”
O próximo destino do ônibus será divulgado em breve.
“Estamos fazendo essa divulgação também nas nossas redes sociais. Já vai lá no Instagram e segue o @alanrickm para ficar informado”, reforça o senador.
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
União no Acre cede imóvel à Colônia de Pescadores de Feijó e fortalece o projeto ‘Pesca Mais Feijó
Prefeito Zequinha Lima garante melhorias para a Comunidade Estirão do Remanso, em Cruzeiro do Sul
Porto Walter recebe operação fogo controlado e Prefeitura reforça ações com caminhão pipa
