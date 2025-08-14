Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

União no Acre cede imóvel à Colônia de Pescadores de Feijó e fortalece o projeto ‘Pesca Mais Feijó

Publicados

14 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

A Superintendência do Patrimônio da União no Acre (SPU/AC) realiza, neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 10 horas, a cerimônia de assinatura do contrato de cessão de um imóvel da União para a Colônia de Pescadores e Aquicultores de Feijó (COLPAF). O ato será realizado no endereço do próprio imóvel, localizado na Avenida Epaminondas Martins, nº 480, no centro do município.

O contrato garante à COLPAF o uso de um terreno com área de 1.976,28 m², que será destinado a atividades ligadas ao fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura no município, no âmbito do projeto “Pesca Mais Feijó”.

A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho dos pescadores e aquicultores locais, fomentar a produção sustentável e ampliar a geração de renda para as famílias que dependem do setor.

De acordo com o superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, a cessão representa um passo importante para a regularização do uso do espaço e para a valorização da atividade pesqueira. “Estamos garantindo segurança jurídica para que a Colônia possa investir, crescer e contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico e social de Feijó”, destacou.

Leia Também:  Senador Sérgio Petecão disponibiliza R$ 300 mil para socorrer as vítimas da alagação em Rio Branco

O presidente da COLPAF, Charles Guimarães dos Santos, também celebrou a conquista. “Esse imóvel será um espaço estratégico para nossas ações, desde reuniões e capacitações até atividades de beneficiamento e comercialização do pescado. É um avanço significativo para todos os pescadores e aquicultores do município”, afirmou.

O evento contará com a presença de autoridades locais, representantes do setor pesqueiro e membros da comunidade. A expectativa é que a cessão do imóvel potencialize projetos voltados à sustentabilidade, à inovação e à melhoria da infraestrutura para os trabalhadores da pesca e aquicultura em Feijó.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Com ônibus adquirido por emenda do senador Alan Rick, OCA Móvel chega ao Bujari e amplia atendimentos no Acre

Publicados

22 horas atrás

em

13 de agosto de 2025

Por

Ônibus entregue em julho já passou por quatro municípios levando mais de 100 serviços para mais perto da população – Fotos: Gustavo Bardales

O município de Bujari recebeu nesta quarta-feira, 13, a mais recente edição da OCA Móvel, projeto que leva emissão de documentos e mais de 100 serviços diretamente à população. A estrutura utilizada é um ônibus adquirido com R$ 1.314.428,00 em emenda parlamentar destinada pelo senador Alan Rick.

O veículo foi entregue em julho deste ano, na primeira ação com a nova estrutura, realizada em Porto Acre. Desde então, a unidade móvel já esteve também na comunidade Transacreana (zona rural de Rio Branco), na Expoacre e em Mâncio Lima. Com a edição de hoje, o número de atendimentos realizados com o ônibus deve se aproximar dos 2 mil.

O projeto OCA Móvel foi lançado em agosto de 2022, com a primeira ação no bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Na época, sem ônibus próprio, as ações eram realizadas em escolas e prédios públicos cedidos aos finais de semana. Desde então, o projeto tem atendido diversas localidades, oferecendo serviços como emissão de documentos, consultas a processos e atendimento sobre serviços de energia elétrica, água e esgoto.

Leia Também:  Postou no Twitter Cristovam Buarque - Não escolhi nem votei no Temer

Com a chegada do ônibus, adquirido por emenda do senador Alan Rick, a OCA Móvel passou a oferecer mais conforto, mobilidade e alcance, levando mais de 100 serviços diretamente aos moradores de cada município visitado. Entre os mais procurados estão: emissão da Carteira de Trabalho Digital, impressão do cartão SUS, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), 2ª via de título de eleitor, 2ª via de CNH, serviços de CPF e entrada no seguro-desemprego.

Moradores da zona rural elogiaram a iniciativa. A agricultora Ana Maria Miranda Brandorff, do Ramal Espinhara, saiu de casa cedo e garantiu o atendimento.

“Isso aqui é uma maravilha pra gente que mora na zona rural e não tem acesso fácil ao prédio da OCA, que fica muito longe pra nós. Vim tirar a identidade da minha filha e renovar a minha. É muito gratificante ter um atendimento desses aqui. Agradeço ao senador Alan Rick por essa emenda e peço que continue olhando pelo nosso município.”

A estudante Keyla Vitória Vieira da Silva, de 15 anos, também foi atendida junto com a mãe, Lidiane Vieira da Silva, que aprovou o serviço.

Leia Também:  Senador Sérgio Petecão disponibiliza R$ 300 mil para socorrer as vítimas da alagação em Rio Branco

“Foi muito bom. Consegui tirar a identidade da minha filha e do meu filho. Fomos muito bem atendidos. Valeu a pena acordar cedo. Está aprovado, nota dez.”

Para o senador Alan Rick, o investimento no OCA Móvel representa mais do que infraestrutura.

“Nosso mandato está comprometido em promover cidadania, facilitando o acesso a serviços públicos tão necessários para a vida das pessoas, especialmente nos municípios e comunidades mais afastadas.”

O próximo destino do ônibus será divulgado em breve.

“Estamos fazendo essa divulgação também nas nossas redes sociais. Já vai lá no Instagram e segue o @alanrickm para ficar informado”, reforça o senador.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política6 horas atrás

Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes

Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
Política20 horas atrás

Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
Política1 dia atrás

“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso

Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia3 semanas atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...

EDUCAÇÃO

Educação54 minutos atrás

Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente

A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Educação1 semana atrás

Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...

CONCURSO

Concurso1 dia atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso1 semana atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso4 semanas atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...

ESPORTE

Esporte10 horas atrás

Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia

Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Esporte4 dias atrás

Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20

Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Esporte1 semana atrás

Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia

Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS